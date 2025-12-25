Incertidumbre con Yáser Asprilla; City Group "quiere reubicar al colombiano"

Uno de los jóvenes delanteros colombianos que goza de una alta proyección hacia el futuro es sin duda Yáser Asprilla, atacante de apenas 22 años que actualmente defiende los colores del Girona de España.

El extremo derecho nacido en el Departamento del Chocó y surgido en la cantera del Envigado Fútbol Club, dio el salto al fútbol del Viejo Continente en junio de 2022 cuando jugó para el Watford de Inglaterra, club donde mostró sus habilidades que le ayudaron a ser transferido al Gironaen agosto de 2024.

Yáser Asprilla habría pedido salir del Girona en el próximo mercado de fichajes

El futbolista que incluso ha recibido convocatorias de la Selección Colombia, no ha podido sumar los minutos deseados en el conjunto español y tendría en mente salir del Girona en el próximo mercado de fichajes.

El atacante chocoano, valorado en 12 millones de euros según datos del portal Transfermark, habría confesado a las directivas del Girona su deseo de ir a otro club para sumar más minutos en cancha, una decisión que según el periodista ‘Pacho’ Vélez también compartiría el City Group, organización propietaria del Girona, así que seguramente el colombiano estreno nuevo equipo para 2026.

Los números de Yáser Asprilla en el Girona

Aunque el colombiano es de los primeros en ser tenidos por parte del técnico Miguel Ángel Sánchez en los cambios al segundo tiempo de los partidos del Girona, Yáser suma muy pocos minutos para lo que él desea, más sabiendo que la posibilidad de ir al Mundial 2026 con la Selección Colombia sigue latente si Asprilla llega a mostrar un nivel destacado en el primer semestre del 2026.

Yáser suma apenas un gol en 16 partidos disputados con el Girona en la presente temporada, jugador que junto con Jhon Solís comparte la delegación colombiana que juega en el Girona.