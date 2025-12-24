Luis Díaz cambió de faceta en Bayern: video lo comprueba

Después de la ausencia en la Bundesliga frente al Mainz, Luis Díaz regresó a la competencia local para enfrentar al Heidenheim, partido en el que volvió a vulnerar los arcos rivales en el segundo tiempo marcando el tercer tanto de su equipo de cabeza.

Ya son 13 goles y siete asistencias los que lleva desde que llegó al Bayern Múnich sumando todas las competencias. Supera sus números de su primera temporada con el Liverpool y se acerca a vencer la mejor marca que tuvo vistiendo la camisa de los ‘Reds’ que, justamente fue la última con 17 goles anotados.

Ese encuentro frente al Heidenheim fue el último del año para Luis Díaz y para el Bayern Múnich. Vendrá el descanso hasta el 11 de enero cuando se enfrenten al Wolfsburgo en la Bundesliga. En medio de esas jornadas de vacaciones, ‘Lucho’ volvió a ser protagonista junto con su equipo por el video navideño que hacen anualmente.

LA FACETA ACTORAL DE LUIS DÍAZ

En medio del parón por las fiestas navideñas y por el cierre del 2025, el Bayern Múnich lanzó un video en sus cuentas oficiales en las que muestra la navidad del plantel. Arranca con Michael Olise y Alphonso Davies que andan cocinando las galletas navideñas.

Posteriormente, la siguiente toma del video muestra a Luis Díaz poniendo en la pared una decoración navideña junto con otro de sus compañeros. Son veinte segundos en los que el guajiro tiene participación.









Con esto queda demostrado que Luis Díaz no solo está en el plantel para marcar goles y para asistir, así como lo ha demostrado por sus impactantes números en su primera temporada con el club bávaro, sino que también está para cumplir con una faceta actoral.

‘Lucho’ fue uno de los jugadores escogidos del Bayern para aparecer en el video, pues, no contaron con todos los futbolistas del plantel. No salió el goleador, Harry Kane, entre otros que tampoco participaron. Además, jugadoras del equipo femenino también fueron protagonistas.

EL OTRO REGALO QUE LE DIO EL BAYERN MÚNICH A LUIS DÍAZ

Sin duda alguna, el mejor gol en lo que va de la temporada alemana lo tiene Luis Fernando Díaz Marulanda con ese tanto que le marcó al Union Berlín ganando la línea de fondo y sacando un remate con poco ángulo que sorprendió a propios y extraños para decretar el empate parcial a un tanto.

En ese orden de ideas, hicieron un montaje tomando ese golazo y decorándolo con tintes navideños que acompañaron al colombiano y al campo de juego. El guajiro apareció con un gorro navideño como protagonista de la Navidad. Luis Díaz volverá al ruedo el 11 de enero frente al Wolfsburgo en la Bundesliga.









Tras pagar dos fechas de sanción en la UEFA Champions League, el extremo alcanzará a jugar la penúltima y última jornada de la fase de liga enfrentando a Union Saint-Gilloise y al PSV de local y visitante respectivamente. El equipo alemán ya está prácticamente clasificado directamente para octavos de final.