Copa libertadores: ¿Quién enfrenta al ganador de la llave de Independiente Medellín?

Independiente Medellín enfrenta el duelo de vuelta en la Copa Libertadores en medio de un exigente desgaste físico y logístico. Juega contra Liverpool por la vuelta en el Atanasio luego de una semana frenética, de avanzar a fase 3, el equipo enfrentaría a chilenos o brasileños.

Medellín enfrenta la vuelta de Copa Libertadores contra Liverpool: más de 13 mil kilómetros

En menos de una semana, el equipo antioqueño recorrió más de 13.600 kilómetros y acumuló cerca de 22 horas de vuelo, en un calendario que no da tregua.

El conjunto dirigido por Alejandro Restrepo inició su travesía tras enfrentar a Pereira y luego viajó a Montevideo para medirse a Liverpool de Montevideo, donde consiguió un triunfo clave. Posteriormente, regresó al país para cumplir con su compromiso liguero en Villavicencio.

La seguidilla de viajes, escalas y partidos ha puesto a prueba la resistencia del plantel, que además lidia con la presión de responder en ambos frentes. A pesar del desgaste, el DIM buscará sellar su clasificación.

O'Higgins tomó ventaja en la serie tras imponerse 1-0 sobre Bahía en el estadio El Teniente de Rancagua, por la ida de la segunda fase previa de la Copa Libertadores 2026. El conjunto chileno dio el primer golpe y ahora sueña con avanzar a la siguiente ronda, donde enfrentaría al ganador entre Liverpool de Montevideo y Independiente Medellín.

Bahia y O’Higgins se enfrentan por conocer el rival de la llave entre al Liverpool o Independiente Medellín

El único tanto del compromiso llegó en el inicio, cuando Francisco González, en su debut, sorprendió con un golazo que desató la euforia de la afición local. A partir de ahí, el equipo dirigido por Lucas Bovaglio se adueñó del balón y controló el ritmo del partido ante un rival que mostró pocas respuestas ofensivas.

Aunque O’Higgins generó más opciones, le faltó precisión para ampliar la diferencia. Incluso, un tanto de Arnaldo Castillo fue anulado por el VAR en el segundo tiempo, tras una infracción previa en la jugada.

Más allá de lo ajustado del marcador, el cuadro chileno fue superior y manejó el desarrollo sin sobresaltos. La serie queda abierta, pero con ventaja para O’Higgins, que buscará sellar su clasificación en Brasil, el DIM, de avanzar, enfrentará al ganador de la serie.

Triunfo de Independiente Medellín contra Liverpool en la ida

Independiente Medellín debutó con una valiosa victoria en la Copa Libertadores 2026 al imponerse 1-2 sobre Liverpool de Montevideo, en el duelo de ida de la fase previa 2.

En el segundo tiempo llegaron los goles. Francisco Fydriszewski abrió el marcador para el conjunto antioqueño, pero el equipo uruguayo reaccionó rápidamente e igualó tras una jugada de balón parado.

Cuando el empate parecía definitivo, el DIM encontró el triunfo en el tiempo añadido. Hayen Palacios, tras asistencia de Frank Fabra, anotó el 1-2 al minuto 92 y selló una victoria clave que deja al equipo colombiano con ventaja en la serie.