Santa Fe confirma lesionados para enfrentar a Nacional: ¿Cuántas bajas?

Santa Fe volvió a ganar en la Liga BetPlay, derrotó 2-1 a Junior de Barranquilla en el estadio El Campín, este resultado le permitió cortar una racha de tres partidos sin triunfos.

El conjunto cardenal mostró iniciativa desde el inicio y generó peligro con ‘Shirra’ Mosquera, mientras la visita respondió con una opción desperdiciada por Yimmi Chará. La apertura del marcador llegó al minuto 22, cuando Víctor Moreno definió dentro del área tras asistencia de Frasica.

Junior reaccionó y encontró el empate gracias a un penal sancionado por Wilmar Roldán, que Luis Fernando Muriel transformó en gol con calidad.

Santa Fe volvió a golpear con un cabezazo de Scarpeta tras un tiro de esquina. En el complemento, el ritmo ofensivo disminuyó, aunque Teófilo Gutiérrez inquietó al final. Santa Fe llegó a 10 puntos; Junior se quedó con 12.

Nacional vive días tranquilos luego de la victoria contra Alianza tres cero en condición de local, el equipo antioqueño espera una seguidilla importante de encuentros, primero visitando a Santa Fe, luego al Deportes Tolima, para luego recibir en el estadio Atanasio Girardot, el miércoles 4 de marzo a Millonarios, por el crucial encuentro de la Copa Sudamericana. Luego de cinco fechas ha logrado 12 puntos, teniendo en cuenta que hasta ahora va a empezar a cumplir los tres partidos pendientes, entre ellos la fecha 5 en la que se enfrentan a los cardenales en El Campín.

Los jugadores de Santa Fe ya se encuentran en proceso de recuperación

El departamento médico de los cardenales presentó este lunes el comunicado donde detallan las bajas, que muy seguramente no estarán contra Atlético Nacional: Moreno, Murillo y Torres (Los jugadores ya se encuentran en proceso de recuperación y su incapacidad se determinará según evolución).

Victor Moreno: Presenta una sobrecarga muscular del isquiotibial derecho.

Ewil Murillo: Presenta una tendinopatia del bíceps femoral derecho.

Jhojan Torres: Presenta una sobrecarga muscular del isquiotibial izquierdo.