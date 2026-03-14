Independiente Medellín: tabla de posiciones del grupo A de Copa Libertadores sub 20 tras la última fecha

La fase de grupos de la Copa Libertadores Sub-20 continúa su desarrollo en Ecuador y ya dejó definido el panorama del grupo A tras disputarse la tercera jornada.

En la última fecha, Independiente Medellín empató 0-0 frente a Flamengo en un compromiso muy equilibrado, en el que el equipo brasileño incluso desperdició un penalti en el primer tiempo.

Lea también Los cinco equipos que estarían interesados en Juan Manuel Rengifo, de Nacional

En el otro encuentro de la zona, Bolívar derrotó 3-0 a Estudiantes de Mérida, resultado que apretó la lucha por los puestos de clasificación en el grupo.

Tabla de posiciones del grupo A de Copa Libertadores sub 20

Con estos marcadores, Flamengo terminó líder con siete puntos, mientras que Independiente Medellín finalizó en la segunda posición con cuatro unidades.

La tercera casilla quedó en manos de Bolívar con tres puntos y diferencia de gol de -1, mientras que Estudiantes de Mérida cerró el grupo también con tres unidades pero con -5 en el gol diferencia.

1. Flamengo, 7 puntos

2. Medellín, 4

3. Bolívar, 3 (-1)

4. Estudiantes de Mérida, 3 (-5)

Lea también Alexander Mejía tiene nuevo equipo en el fútbol colombiano

Gracias a este rendimiento, Flamengo consiguió la clasificación directa a las semifinales del torneo, recordando que avanzan los tres líderes de zona y el mejor segundo.

Independiente Medellín ya no tiene chance de avanzar a la próxima ronda, pues seguramente habrá un equipo de otra zona que lo supere en rendimiento, y le arrebatará la plaza de mejor segundo a semifinales.

Los partidos del grupo B se disputarán este sábado 14 de marzo y los del grupo C el domingo 15, jornadas que terminarán de definir a los clasificados.