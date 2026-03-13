Alexander Mejía tiene nuevo equipo en el fútbol colombiano

El exmediocampista colombiano Alexander Mejía tendrá un nuevo reto en el fútbol profesional, esta vez desde los banquillos, luego de conocerse que asumirá un cargo formativo en la cantera de Deportivo Cali.

De acuerdo con la información revelada por el periodista Jaime Dinas, el exjugador será el nuevo director técnico del equipo sub-20 de la institución azucarera.

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La noticia fue dada a conocer por Dinas a través de su cuenta en la red social X, donde adelantó que Mejía tomará las riendas del equipo juvenil del club vallecaucano.

De esta manera, el exvolante de primera línea comenzará una nueva etapa dentro del fútbol colombiano, enfocada en la formación de jóvenes talentos dentro de uno de los clubes con mayor tradición en el desarrollo de futbolistas.

¿A cuál equipo dirigía Alexander Mejía?

Antes de asumir este nuevo desafío, Mejía se venía desempeñando como director técnico de Tigres del Quindío, un equipo que compite en la Primera C de Colombia.

El paso por Tigres le permitió al exmediocampista comenzar a consolidar su camino como entrenador, experiencia que ahora lo llevará a trabajar dentro de la estructura formativa del Deportivo Cali.

Cabe recordar que Alexander Mejía cerró su carrera como futbolista profesional en 2024 precisamente con Deportivo Cali, club en el que disputó sus últimos partidos antes de anunciar su retiro de las canchas.

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Trayectoria de Alexander Mejía

Durante su trayectoria como jugador, el volante también defendió las camisetas de Deportes Quindío, Once Caldas, Atlético Nacional, Independiente Santa Fe y Unión Magdalena.

Además, tuvo experiencia internacional al jugar en Monterrey, Club León y Libertad. Se espera que en los próximos días el Deportivo Cali realice el anuncio oficial de su llegada como nuevo entrenador del equipo sub-20.