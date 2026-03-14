Los cinco equipos que estarían interesados en Juan Manuel Rengifo, de Nacional

El joven mediocampista Juan Manuel Rengifo se ha convertido en uno de los nombres propios del mercado, luego de conocerse que al menos cinco equipos estarían interesados en ficharlo tras su destacado rendimiento con Atlético Nacional.

A sus 20 años, el volante se ha consolidado como uno de los jugadores más prometedores de la Liga BetPlay, lo que ha despertado el interés de clubes tanto de Sudamérica como de Europa.

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Inicialmente se conoció el interés de Barcelona de Guayaquil, que habría preguntado condiciones por el futbolista para reforzar su plantilla.

Cuatro equipos europeos interesados en Juan Manuel Rengifo

Sin embargo, en las últimas horas surgieron otros cuatro pretendientes internacionales que también tendrían en la mira al mediocampista colombiano.

Entre ellos aparecen Lazio y Sassuolo, dos equipos del fútbol italiano que seguirían de cerca la evolución del jugador.

A estos clubes se suman Bodø/Glimt, considerado uno de los equipos revelación recientes del fútbol europeo, y Sporting CP, una de las instituciones más importantes de Portugal.

El interés de Sporting también llamaría la atención por la presencia del delantero colombiano Luis Javier Suárez, quien actualmente es considerado uno de los mejores atacantes del país y milita en ese club.

En el plano deportivo, Rengifo se desempeña como mediocampista mixto o creativo y ya suma 31 partidos como profesional, en los que ha logrado aportar siete goles y seis asistencias con la camiseta verdolaga.

¿Cuánto dinero pide Nacional por la venta de Juan Manuel Rengifo?

Se espera que en las próximas semanas se pueda definir el futuro del jugador, mientras que desde Atlético Nacional estiman que su traspaso podría rondar los 2 millones de dólares, cifra que marcaría uno de los movimientos importantes del próximo mercado para el club antioqueño.