Independiente Medellín mira con preocupación el juego de Libertadores

Una nueva ilusión comienza para todos los seguidores del Independiente Medellín. En la noche del 8 de abril, el equipo de Alejandro Restrepo inicia su camino en lo que será la Copa Conmebol Libertadores, la que se ha convertido en el gran objetivo de los antioqueños, teniendo en cuenta su actualidad en la presente liga.

Para lo que será este primer partido en el torneo internacional, Independiente Medellín tendrá varias preocupaciones, teniendo en cuenta que tendrá varias bajas para el juego contra Estudiantes, lo que hará tener un dolor de cabeza a Alejandro Restrepo y todo su cuerpo técnico.

Bajas de Medellín para el juego en Libertadores

La primera baja y la más importante que tendrá el poderoso de la montaña es la ausencia de Didier Moreno, quien sufrió un esguince de ligamento colateral en su rodilla, lo que lo pone en riesgo para el partido contra Estudiantes en el juego de Copa Libertadores.

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Otra de las grandes novedades que tendrá el equipo de Alejandro Restrepo es la ausencia de Salvador Ichazo, arquero, quien tiene una molestia lumbar y no tiene asegurada su disponibilidad durante el resto temporada, por lo que tendrá que estar en la portería Chaux.

Sin embargo, no todo son malas noticias, pues para este juego Medellín confirmó que Daniel Cataño y Francisco Fydriswesky estarán disponibles para Alejandro Restrepo, luego de que estuvieran ausentes en el último juego del equipo antioqueño.

Medellín centra todas sus fuerzas en la Copa Libertadores

Vale recordar que el Independiente Medellín tiene como objetivo en el primer semestre del 2026 en tener una buena presentación en la Copa Libertadores, teniendo en cuenta que en el primer semestre ya quedó eliminado en el torneo local, pues se encuentra en la decimocuarta posición con 17 puntos.

El juego entre el Independiente Medellín y Estudiantes se disputará a partir de las 7:00 pm en el estadio Atanasio Girardot, y usted podrá disfrutar de los detalles del partido por las redes sociales de Deportes RCN y Fútbol RCN.