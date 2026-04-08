En las horas de la noche de este miércoles 8 de abril, Deportivo Independiente Medellín se va a ver las caras con Estudiantes de La Plata por la primera jornada del grupo A de la Copa Libertadores de América.



Al ser local el conjunto antioqueño, el compromiso se va a llevar a cabo en el estadio Atanasio Girardot; se espera que el escenario deportivo de la capital paisa cuente con una aceptable presencia de aficionados.



En el papel, por peso histórico, el equipo favorito para quedarse con los tres puntos es Estudiantes de La Plata. Sin embargo, el 'poderoso de la montaña' debe aferrarse a la localía y a un buen juego colectivo para llevarse el triunfo.

El presente 'poderoso'

De cara al cotejo, que acaparará la mirada de miles de aficionados del deporte rey en Colombia y en diferentes partes del Sur de América, la prensa argentina resaltó lo que piensa del Deportivo Independiente Medellín.



TyC Sports, por ejemplo, redactó de acuerdo al presente que vive el equipo que es dirigido por Alejandro Restrepo, el cual no es bueno. El conjunto antioqueño no empezó bien la liga colombiana del primer semestre del año y eso, a estas alturas, lo sigue complicando.



"No terminan de carburar las cosas para el Poderoso de la Montaña. Anclado en la mitad de tabla baja del Apertura colombiano, la realidad del conjunto paisa se enmarca en un contexto de más dudas que certezas para el fútbol cafetero en el panorama internacional", señaló el medio.

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Conocidos en Argentina

"Con viejos conocidos en el país como Frank Fabra o Francisco Fydriszewski —recuperado a tiempo de una lesión, al contrario que el capitán Didier Moreno—, los dirigidos por Alejandro Restrepo quieren un alivio en su regreso a la Gloria Eterna tras tres años de ausencia", añadió.



Se espera un encuentro intenso y apretado de principio a fin. Es posible que se presenten muchos duelos físicos y Deportivo Independiente Medellín debe ser inteligente para no sufrir algún expulsado.



Así formaría Dim: Salvador Ichazo; Leyser Chaverra, Daniel Londoño, Jose Ortiz; Hayen Palacios, Baldomero Perlaza, Halam Loboa, Diego Moreno, Frank Fabra; Francisco Fydriszewski y John Montaño.

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La formación del visitante

Así saldría a la cancha, de acuerdo a TyC Sports, Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Facundo Farías o Alexis Castro. DT: Alexander Medina.





















