Marmolejo, la gran preocupación de Santa Fe: ¿Jugará en Libertadores?

El debut de Independiente Santa Fe en la Copa Libertadores está a la vuelta de la esquina, es por eso por lo que los dirigidos por Pablo Repetto ya enfocan sus miradas en lo que será el juego contra Peñarol en el estadio Nemesio Camacho, convirtiéndose en el primer reto del cuadro cardenal en el torneo internacional.

Sin ninguna duda, una de las preocupaciones del entrenador uruguayo y de todos los seguidores de Independiente Santa Fe es el estado de salud de Andrés Mosquera Marmolejo, arquero del cuadro cardenal, que ha estado ausente en los últimos juegos por algunos problemas musculares.

Pablo Repetto se refirió al estado de salud de Marmolejo

En atención a medios previo al partido contra Peñarol, el entrenador de Independiente Santa Fe aseguró que el guardameta antioqueño estaría listo para estar en el once inicialista en Copa Libertadores, dejando atrás las lesiones que lo alejaron en el juego contra Llaneros y Deportes Tolima.

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Además, el presidente Eduardo Méndez, aseguró que la ausencia del arquero en el juego contra Deportes Tolima fue por prevención, pues a pesar de que tenía el alta médica no lo quisieron arriesgar, pues para nadie es un secreto que Andrés Marmolejo es una de las piezas más importantes del cuadro bogotano.

“Marmolejo está bien, yo creo que su ausencia en el juego del Deportes Tolima fue más por protección, pero para el juego contra Peñarol estaría habilitado”, aseguró el máximo dirigente del cuadro bogotano.

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Cabe mencionar que la única baja que tendrá Independiente Santa Fe para el debut en la Copa Libertadores es Mateo Puerta, quien tuvo que salir en el juego en Ibagué por una molestia física y no se pudo recuperar para lo que será el primer reto a nivel internacional.

Independiente Santa Fe podrá contar con Sebastián Quintero

Otra de las grandes noticias que dio a conocer el entrenador charrúa es la inclusión a la lista de convocados de Sebastián Quintero, quien fue habilitado por la Conmebol para jugar este partido, teniendo en cuenta que la sanción que tenía (por expulsión en el juego contra Palmeiras) fue vencida en el 2024.

Vale mencionar que este juego está programado para el próximo jueves 9 de abril a las 9:00 pm de la noche y podrá seguir los detalles de este juego por las redes de Deportes RCN y Fútbol RCN.