Santa Fe recibió fuerte sanción por parte de la Conmebol: hinchas involucrados

Durante las últimas horas, Independiente Santa Fe recibió una mala noticia por parte de la Conmebol, la cual afecta directamente a las finanzas del club y deja muy mal parados a los aficionados del cuadro del león, los cuales fueron advertidos previo a lo que fue el debut del cardenal en torneo internacional.

Por medio de un comunicado, Conmebol dio a conocer la razón por la que sancionó a Independiente Santa Fe con 5.000 dólares por lo sucedido en el juego contra Peñarol en Bogotá, donde los hinchas no tuvieron un comportamiento óptimo y afectaron a la dirigencia del cuadro bogotano.

Sanción de la Conmebol a Independiente Santa Fe

Según dio a conocer el máximo ente del fútbol sudamericano, confirmó que la sanción al cuadro bogotano es por el uso de pólvora en las tribunas del escenario deportivo durante el juego entre Santa Fe vs. Peñarol, donde el león logró rescatar un punto en condición de local.

“Se resuelve imponer al Club Independiente Santa Fe una multa de 5.000 dólares estadounidenses por la infracción al Artículo 12.2, literal C del Código Disciplinario de la Conmebol 2026. El monto de esta multa será debitado automáticamente del importe a recibir por el club de la Conmebol, en concepto de derechos de televisión o patrocinio”.

Además, agregó: “Se advierte expresamente al Club Independiente Santa Fe que, en caso de reiterarse cualquier infracción a la disciplina deportiva de igual o similar naturaleza a la que ha traído la causa del presente procedimiento, será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 27 del Código Disciplinario de la Conmebol y las consecuencias que del mismo se pueden derivar”.

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Cabe mencionar que, por esta sanción, las directivas de Independiente Santa Fe no podrán interponer ningún recurso de apelación por lo sucedido, razón por la que el cuadro bogotano tendrá que pagar la sanción interpuesta.

¿Cuándo vuelve a jugar Santa Fe en Libertadores?

Vale recordar que el próximo juego que tendrá Independiente Santa Fe en el torneo internacional será el 29 de abril, al momento que enfrente a Platense en Argentina, donde necesita sumar los tres puntos para seguir soñando con clasificar a la siguiente ronda de la Copa Libertadores.