Un delantero pide jugar en Santa Fe por varias temporadas

Independiente Santa Fe se ha robado todas las miradas del Fútbol Profesional Colombiano luego de romper con toda la estadística que tenían en su contra por los malos resultados y estar a punto de clasificar a la siguiente instancia de la Liga Betplay.

Sin embargo, el cuadro 'cardenal' también ha dado de qué hablar gracias a una de las nuevas incorporaciones que hizo para el presente semestre, el delantero Franco Fagúndez, quien pasa por su mejor momento en el FPC y confesó que le gustaría continuar jugando con el club.

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Fagúndez se quiere quedar en Santa Fe

El equipo comandado por Pablo Repetto ha tenido un semestre de apertura bastante irregular, a pesar de haber quedado campeón de la Superliga Betplay y contado con varios refuerzos en busca de un nuevo título de la Liga Betplay.

Además, el estratega uruguayo también tendría un importante reto de talla internacional, ya que tendría que dirigir en la Copa Libertadores, por lo que decidió contar con un viejo conocido de Nacional de Uruguay y que ha aportado de buena manera a Santa Fe, hasta el momento.

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Franco Fagúndez se ha convertido en uno de los fichajes estelares del 'león', ya que a pesar de las lesiones con las que llegó y las que sufrió en el inicio de la temporada, se supo recuperar de buena manera y le ha dado varias alegrías al equipo y sus hinchas, por lo que se quiere quedar un par de años más en la institución, aunque sería complejo porque no hay opción de compra.

"Yo vine sin opción de compra, estoy a préstamo todo este año, pero ojalá hubiera venido con opción de compra, no me tocó, así que nada, como dije el otro día, ojalá pueda lograr algo bueno, algo importante y poder destacar este año con Santa Fe para que me puedan comprar porque de verdad estoy muy feliz. Los años que tengan que ser acá en Santa Fe porque el cariño que me ha dado la hinchada desde el momento en que llegué no me había sentido así en mucho tiempo y estoy muy feliz por eso y ojalá pueda seguir devolviéndole esa alegría a los hinchas", dijo en el VBAR.

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Fagúndez no se guardó nada tras el mal momento que vivió antes de Santa Fe

El uruguayo de 25 años tuvo un pasado destacado por Nacional de Uruguay, en donde conoció a Pablo Repetto, pero en Santos Laguna no tuvo una buen paso, por lo que está agradecido de haber llegado a Santa Fe y tenido una nueva oportunidad para su carrera.

"El técnico fue el que me trajo y si no fuera por él no estaría acá. Estoy muy feliz, vengo de un año bastante complicado en donde me rompí la rodilla, no logré recuperarme bien y en la segunda mitad del año tuve bastantes problemas personales y terminé jugando con la Sub 20 del club donde estaba. Así mismo Pablo ya me conocía de Nacional, ya me había tenido en Uruguay, confió en mí y ya me estoy poniendo a punto".

"Es un grupo y una institución muy linda porque ponen siempre a Dios por delante y yo creo que eso es una de las cosas fundamentales a pesar de los malos resultados y esa unión siempre está".