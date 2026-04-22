Santa Fe suma dos 'dolores de cabeza' para visitar al Pasto

Independiente Santa Fe se prepara para un duelo clave en su visita a Deportivo Pasto este jueves 23 de abril, pero en la previa han surgido dos situaciones que generan inquietud en el cuerpo técnico.

Shirra y Palacios, de vuelta en Santa Fe

Se trata de los extremos Edwin Mosquera y Luis Palacios, quienes ya se recuperaron de un virus que los dejó por fuera del compromiso anterior.

Su regreso, lejos de ser una solución automática, se convierte en un verdadero “dolor de cabeza” para el entrenador Pablo Repetto, quien deberá decidir si los incluye nuevamente en la convocatoria e incluso en el once titular.

Ambos jugadores han sido considerados como piezas importantes dentro del esquema del técnico uruguayo, pero su rendimiento en lo corrido de la Liga BetPlay ha dejado más dudas que certezas.

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Tanto Mosquera como Palacios ya hicieron goles en este certamen, pero lo cierto es que sus actuaciones han sido irregulares, lo que ha generado cuestionamientos por parte de la afición.

El dilema crece al revisar lo ocurrido en el partido anterior, cuando ninguno de los dos fue siquiera al banco de suplentes y el equipo respondió con una de sus mejores presentaciones del semestre.

En aquella ocasión, Santa Fe goleó 5-0 a Cúcuta Deportivo, resultado que le permitió meterse parcialmente dentro del grupo de los ocho mejores del campeonato.

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Por ahora, se espera la confirmación oficial de los convocados para este compromiso, en el que el cuerpo técnico deberá equilibrar confianza y rendimiento a la hora de tomar decisiones.

Así llegan Santa Fe y Pasto a la fecha 18

Santa Fe llegará con 23 puntos y la obligación de ganar para seguir con vida de cara a la última fecha, mientras que Pasto, con 34 unidades, buscará asegurar la ventaja deportiva en los playoffs. El partido se disputará a las 6:00 p. m. en el estadio Departamental Libertad.