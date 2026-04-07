Independiente Santa Fe alista toda su artillería para la Copa Libertadores

Luego del empate contra el Deportes Tolima, Independiente Santa Fe pone sus miradas en lo que será el debut en Copa Libertadores, el cual se ha convertido en el gran reto y objetivo de los dirigidos por Pablo Repetto, quien ha estado en el centro de las críticas durante las últimas semanas.

Una de las personas que se refirió a la actualidad del cuadro cardenal y a lo que será el gran reto de la Copa Libertadores es Omar Fernández Frasica, uno de los grandes referentes del cuadro bogotano, que se sinceró con todos los seguidores, previo a lo que será el torneo internacional.

Santa Fe buscará hacer una buena actuación en Copa Libertadores

En atención a medios previo a lo que será el juego contra Peñarol, el atacante dejó claro que todos los jugadores que se encuentran en la plantilla tienen como objetivo tener su mejor rendimiento en la Copa Libertadores, pues quieren que el nombre de Santa Fe brille a nivel internacional.

“Todos los jugadores nos regimos por el profe. Todos hacemos lo que diga el profe. Él es el mando, así que todos tenemos la voluntad de hacer lo mejor, no solo por el profe, sino por Santa Fe, que es lo más importante”, aseguró Omar Fernández Frasica, jugador del cuadro cardenal.

Vale mencionar que durante las últimas semanas, los jugadores de Santa Fe junto al cuerpo técnico han estado en el centro de las críticas por los resultados obtenidos durante los últimos juegos, los cuales han dejado al león casi eliminado de la siguiente ronda del FPC.

Novedades de Santa Fe para el partido por Copa Libertadores

La principal novedad que tendrá el equipo capitalino para este juego es el regreso de Andrés Mosquera Marmolejo, quien estuvo ausente en el juego contra Llaneros y Tolima por un problema físico, pero que todo parece indicar que podrá ser de la partida contra el equipo charrúa.

Además del guardameta, Sebastián Quintero es otro de los jugadores con los que puede contar Repetto, pues el defensa no tiene ninguna sanción con Conmebol como se había dado a conocer, razón por la que será convocado por Santa Fe para el debut en el torneo internacional.