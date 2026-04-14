Pablo Repetto dio parte de tranquilidad sobre Marmolejo: “Somos optimistas”

En Santa Fe no se pierde el tiempo. Luego de lo sucedido en el clásico capitalino frente a Millonarios, los dirigidos por Pablo Repetto ya preparan lo que será el juego contra Corinthians por la segunda fecha de la Copa Libertadores, el gran objetivo de la directiva del cuadro bogotano.

Al llegar al país vecino, Pablo Repetto comentó sobre lo que han vivido sus jugadores estos días. También habló sobre la lista de jugadores para el partido del miércoles y dio información tranquilizadora sobre la salud de Andrés Mosquera Marmolejo, quien ha tenido algunas molestias físicas que le han impedido jugar.

Repetto está optimista con Andrés Mosquera Marmolejo

En primera instancia, el estratega uruguayo confirmó que para el juego de este miércoles podría contar con todos los jugadores que viajaron, incluyendo a Mosquera Marmolejo, quien será evaluado en las últimas horas para que sea el inicialista en la Copa Libertadores.

“Hasta el momento todo ha estado como lo hemos estipulado. Ahorita ya vamos a tener el último entrenamiento. Es normal el cansancio de un postpartido y el tema del vuelo, pero creemos que podemos contar con todos los que viajamos, entre ellos Marmolejo; lo vamos a evaluar, pero somos optimistas de que pueda estar”, aseguró el entrenador.

Además, el estratega dio su opinión de lo que ha podido ver de Corinthians durante los últimos juegos y de lo que ha hecho en la liga y en el primer partido de Copa Libertadores, donde logró una importante victoria para ponerse como líder del grupo E del torneo internacional.

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“Sabemos que empataron el clásico contra Palmeiras. Equipo muy agresivo con buenos jugadores en ofensiva, tienen extremo con muy buen pie y, como todo equipo brasileño, con laterales que van al ataque. Viene de un cambio de entrenador, conoce muy bien a sus jugadores y tiene una gran experiencia a nivel local e internacional”, finalizó el uruguayo.

¿Santa Fe preocupado por el clima de Sao Paulo?

Por último, el estratega se refirió a lo que será el clima, el cual no será preocupación para los jugadores, pues, a pesar de que hará calor, los dirigidos por Repetto buscarán obtener un buen resultado en condición de visitante.