Santa Fe, a romper la historia ante Corinthians: estadísticas visitando a equipos brasileños

Independiente Santa Fe se alista para un nuevo reto internacional en territorio brasileño, cuando visite a Corinthians el próximo miércoles 15 de abril en São Paulo, por la fase de grupos de la Copa Libertadores, con un historial que no le resulta favorable en ese país.

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El equipo cardenal ha disputado un total de 14 partidos oficiales en Brasil por torneos Conmebol, registrando un saldo negativo de diez derrotas y cuatro empates, sin haber conseguido hasta ahora una victoria, lo que convierte a ese territorio en una deuda pendiente en su historia internacional.

Santa Fe, a ganar en Brasil

De hecho, Brasil es el único país de Suramérica en el que Santa Fe no ha podido ganar un compromiso oficial, teniendo en cuenta que ya logró triunfos en los otros nueve países del continente, además de registrar victorias en México y Japón por competencias oficial.

El recorrido de Santa Fe en Brasil por Copa Libertadores incluye enfrentamientos ante rivales de peso como Palmeiras (4-1 en 1961), Gremio (2-1 en 2013), Atlético Mineiro (2-1 en 2014 y 2-0 en 2015), Internacional (2-0 en 2015), Corinthians (1-0 en 2016), Santos (3-2 en 2017), Flamengo (1-1 en 2018) y Fluminense (2-1 en 2021).

En la extinta Copa Conmebol también dejó registro de dos partidos: un empate 0-0 frente a Bragantino en 1996 y una derrota 2-1 contra Vasco da Gama en ese mismo año, ampliando la tendencia sin victorias.

Por su parte, en la Copa Sudamericana, Santa Fe ha visitado a Atlético Mineiro (derrota 2-0 en 2010), Botafogo (empate 1-1 en 2011) y Goiás (empate 0-0 en 2023), sumando más resultados adversos o igualdades en suelo brasileño.

Este panorama refleja la dificultad histórica que ha tenido el conjunto bogotano cada vez que pisa Brasil, enfrentando no solo a rivales de jerarquía, sino también contextos complejos que han impedido romper esa racha negativa.

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Santa Fe es superior a los brasileños como local

En contraste, cuando ha recibido a equipos brasileños, el balance es más favorable, con seis victorias, cinco empates y tres derrotas -una de ellas jugando en Armenia-, lo que evidencia una marcada diferencia entre su rendimiento como local y visitante frente a clubes de ese país.

Así, el duelo ante Corinthians se presenta como una nueva oportunidad para que Independiente Santa Fe intente cambiar la historia y consiga su primer triunfo en territorio brasileño, en un escenario que siempre ha representado uno de sus mayores desafíos a nivel internacional.