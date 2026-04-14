Santa Fe hizo último anuncio antes de enfrentar a Corinthians por Libertadores

Independiente Santa Fe de Bogotá, uno de los equipos más importantes del fútbol profesional colombiano, hizo un último anuncio antes de enfrentar a Corinthians de Brasil.



Ese compromiso corresponderá a la jornada número 2 del grupo E de la Copa Libertadores de América, el certamen de clubes internacional más relevante de esta parte del mundo.

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Marmolejo fue convocado

El anuncio que hizo la escuadra que es dirigida por el uruguayo Pablo Repetto tiene que ver directamente con la lista de jugadores convocados de cara al crucial duelo internacional.



En la lista aparece el portero Andrés Mosquera Marmolejo, que venía arrastrando problemas físicos. También figuran, en la defensa, por ejemplo, Juan Sebastián Quintero y Víctor Moreno.

Hugo en la lista

En la mitad de la cancha aparecen nombres como los de Daniel Torres, Alexis Zapata y Luis Palacios. Ya en el ataque de la escuadra capitalina están Hugo Rodallega, Edwin Mosquera y Nahuel Bustos. A continuación, la lista completa de la convocatoria:



Independiente Santa Fe de Bogotá está obligado a sacar un buen resultado a domicilio, esto porque de local, la semana inmediatamente anterior, la escuadra colombiana igualó 1 a 1 con Peñarol de Uruguay.

Empate en el debut

“El Primer Campeón inició su camino continental ante Peñarol, con un marcador 1-1, gracias a la anotación de Emmanuel Olivera. El Campín brilló gracias a sus 1.480 espectadores”, indicó el club tras aquel juego.



“El León salió con iniciativa en El Campín, intentando construir desde atrás y adueñarse del balón. Con el paso de los minutos, la posesión se equilibró y el partido entró en un constante ida y vuelta, disputado principalmente en la mitad del campo y lejos de las áreas”, agregó, entre otras cosas más.



El equipo brasileño es favorito para llevarse los tres puntos, pero Santa Fe hará todo lo posible para darle una alegría a su gente. Se espera un compromiso intenso de principio a fin.









