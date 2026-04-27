Independiente Santa Fe viajó a Argentina en busca de tres puntos: novedades

Semana definitiva para Independiente Santa Fe. La primera prueba de juego que tendrá el equipo capitalino será en la Copa Libertadores al momento que enfrente a Platense en condición de visitante y donde tendrá que sumar tres puntos para seguir soñando con la clasificación a los octavos de final del torneo internacional.

Para este partido, que está programado para el miércoles 29 de abril a las 5:00 P.M., los dirigidos por Pablo Repetto tendrán varias novedades dentro de los convocados, pues varios jugadores no pudieron viajar por algunos problemas físicos, mientras que otros vuelven a la convocatoria tras una ausencia bastante larga.

Novedades de Independiente Santa Fe para Copa Libertadores

Las novedades más importantes del equipo bogotano son la ausencia de Maximiliano Lovera, Yilmar Velásquez y Mateo Puerta, quienes pertenecen al departamento médico, además de Edwin ‘Shirra’ Mosquera, quien sufrió un golpe en los últimos entrenamientos y no viajó a Buenos Aires a la Copa Libertadores.

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Además, otra de las ausencias que tendrá Independiente Santa Fe para el juego por la tercera fecha de la Copa Libertadores es Ewill Murillo, quien, a pesar de recibir el alta médica durante los últimos días, se resintió de su lesión y no fue tenido en cuenta para el partido contra Platense.

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Por otro lado, regresó a la convocatoria Iván Scarpeta, quien, a pesar de tener un buen rendimiento durante el presente torneo, no ha tenido la confianza del entrenador uruguayo, que se ha inclinado por no rotar mucho en la zona defensiva y darle continuidad a los jugadores que han venido siendo titulares.

Semana definitiva para Independiente Santa Fe

Además de la Copa Libertadores, el cuadro bogotano tendrá que jugarse la vida el fin de semana contra Internacional de Bogotá, pues el equipo rojo necesita sumar los tres puntos para asegurar su cupo en el Grupo de los Ocho, por lo que Repetto necesitará gestionar bien su nómina para poder cumplir en los dos frentes.

Cabe mencionar que, en la actualidad, Independiente Santa Fe se encuentra en la octava posición con 26 unidades, peleando su cupo a la fiesta de mitad de año, lo que hace que sea una de las semanas más importantes para todos los seguidores del cuadro bogotano.