Santa Fe contaría con esperado regreso vs Platense en Copa Libertadores

Quedan pocos días para una nueva salida de Independiente Santa Fe en la Copa Libertadores que cierra la primera vuelta del Grupo E. Los cardenales viajan a Buenos Aires en busca de los primeros tres puntos de la competencia cuando se citen con Platense, un club debutante en este torneo internacional.

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En las primeras dos fechas, Santa Fe enfrentó a Peñarol en condición de local y sacó un empate a un tanto. Luego, perdió contra Corinthians en Brasil. Si no pueden sumar ante Platense en la tercera jornada, se estaría complicando el paso a los octavos de final.

Platense encara este compromiso después de una histórica victoria ante Peñarol que permitió que sumaran los primeros tres puntos en la competencia. Además, se acomodaron cerca de Corinthians en la zona de clasificación para los octavos de final.

Para este compromiso, Pablo Repetto recibió una buena noticia que esperaban los hinchas y que necesitaban desde hace unas fechas. Ahora encararán la Copa Libertadores y la Liga BetPlay más vivo que nunca con un regreso de un referente.

SANTA FE RECUPERA A UN JUGADOR: ¿ESTARÁ CONTRA PLATENSE?

Se trata nada más ni nada menos que de Ewil Murillo, volante de marca que compone esa medular y que quiere regresar en las mejores condiciones para afianzarse en el mediocampo. El 22 de febrero, Santa Fe enfrentó a Junior en Bogotá y Ewil salió lesionado.

Una lesión de menisco externo, que necesitaba operación fue el diagnóstico de Ewil Murillo, y, después de poco más de dos meses, el volante ex Nacional regresó a los entrenamientos y si así lo considera Pablo Repetto, Ewil estaría dentro de los viajeros para Buenos Aires.

Ewil Murillo se ha destacado con su liderazgo en el mediocampo y su compañía al ataque. La decisión será de Pablo Repetto si quiere contar con el volante, pero, sin duda alguna, se trata de un alta que estaban esperando los hinchas y, seguramente, el plantel por sus buenas sensaciones en el club anteriormente.

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De acuerdo con información de Miguel París, Ewil Murillo ya completó su recuperación y ha estado entrenando junto con el grupo y podría ser considerado por el entrenador uruguayo si así lo desea.

Además del regreso de Ewil Murillo, Santa Fe también contaría con la vuelta de Edwin ‘Shirra’ Mosquera. El extremo tuvo un cuadro febril secundario a una infección viral respiratoria, de acuerdo con el departamento médico. Se recuperó, entrenó antes de enfrentar al Pasto, pero no viajó. Ahora podría ser del viaje a Buenos Aires.

LAS DOS BAJAS CLAVES PARA ENFRENTAR A PLATENSE

En el departamento médico de Independiente Santa Fe todavía hay dos jugadores que no podrán ser parte de la convocatoria. Por un lado, Maximiliano Lovera, volante argentino que no estaría por una contusión ósea y de tejidos blandos en la cara externa de la rodilla derecha y Mateo Puerta en el recto femoral derecho.

Estos son los únicos dos jugadores que estarían afuera de la tercera fecha de la Copa Libertadores por el tema de las lesiones y que esperan recuperarse de cara a los siguientes compromisos.

EL VIAJE DE SANTA FE PARA ARGENTINA

Santa Fe tendrá que trasladarse a Buenos Aires, Argentina para este encuentro ante Platense por la Copa Libertadores en la tercera fecha del torneo internacional. De acuerdo con información de Miguel París, la delegación cardenal viajará a partir del lunes 27 de abril a las 4 de la tarde de Colombia y llegarán a las 10:25 de la noche en horario colombiano, 12:25 de la mañana en Argentina.

A lo largo del día saldrán a la luz los nombres de los viajeros que jugarán este partido frente a Platense con la necesidad de conseguir los primeros tres puntos en la Copa Libertadores. Habrá que esperar si Ewil Murillo hará parte de la convocatoria oficial o no.