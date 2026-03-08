Inesperada noticia sobre el debut de Tomás Ángel en la Liga Betplay

Tomás Ángel se vuelve a robar el centro de atención en el Fútbol Profesional Colombiano, no solo por su llegada a un clásico rival del equipo de sus amores, Nacional, sino porque a pesar de haber realizado ya varias sesiones de entrenamiento y tener que ver algunos duelos del cuadro 'escarlata', aún no debuta de manera oficial.

El joven delantero de tan solo 23 años es uno de los fichajes a seguir en el presente mercado tomando en cuenta su trayectoria y raíces, tomando en cuenta que es hijo del goleador colombiano, Juan Pablo Ángel. Es por ello que estaba causando preocupación que no hubiera debutado todavía América, pero recientemente se le vio viajando con el resto del equipo a Pasto, en donde será el próximo encuentro del club.

Tomás Ángel debutaría en América vs Pasto

La novela del fichaje de Tomás Ángel en el mercado de fichajes llegó a su fin y el ganador fue América de Cali, quien confirmó la llegada del jugador el 27 de febrero, un refuerzo de lujo que llena de ilusión a los fanáticos del cuadro 'escarlata'.

El delantero de 23 años llegó desde San Diego y jugará con la 'mechita' hasta diciembre del presente año, teniendo una oportunidad clara para brillar en torneo internacional con la Copa Sudamericana, aunque una serie de problemas con cruce de papeles con Concacaf no le permitió estar presente en el primer duelo ante Bucaramanga.

América ya habría ganado su primer duelo de Liga Betplay contra Alianza FC desde la llegada de Tomás, pero su debut se podría ver finalmente en el compromiso auspiciando como visitante frente a Deportivo Pasto.

El Estadio La Libertad será el escenario deportivo que acogerá uno de los duelos más importantes de la fecha 10, en el cual se podrán ir ambos equipos consolidando en la zona alta de la tabla de posiciones, pero también en el que Tomás podría sumar sus primeros minutos con la camiseta de la 'mechita', ya que el club, a través de sus redes sociales, publicó que el delantero estaba viajando con el equipo de David González.

¿Cómo llega América en la tabla de posiciones de la Liga Betplay?

Con tan solo ocho partidos disputados hasta el momento, América de Cali se encuentra dentro de los cinco mejores equipos de la competencia con 16 unidades, ubicado justamente en el quinto lugar habiendo perdido solo dos partidos, obtenido cinco victorias y sumado un empate.