Juan Fernando Quintero es noticia en Argentina: tiempo récord para River Plate

Hay nuevas noticias en el River Plate de los colombianos Kevin Castaño y Juan Fernando Quintero por la salida de Marcelo el ‘Muñeco’ Gallardo que dejó las filas riverplatenses después de una temporada muy floja y un arranque del 2026 que tampoco fue de la mejor forma.

Vea también: Diego Arias evitó hablar de su futuro: “Esto muestra el dolor grande que tuvimos”

Kevin Castaño y Juan Fernando Quintero ahora tendrán que ganarse la confianza del nuevo cuerpo técnico que acaba de llegar encabezado por Eduardo el ‘Chacho’ Coudet que dejó el Alavés de España para firmar su contrato con River Plate. Una nueva experiencia, esta vez como entrenador en el equipo riverplatense, pues, como jugador, había actuado en el club.

Infortunadamente tras el cambio de entrenador, Juan Fernando Quintero se lesionó y dejaba dudas en el nuevo entrenador por el tiempo de su recuperación que podía demorarse. Además, la mala noticia también había llegado a la Selección Colombia que conoció el reporte médico: desgarro grado I en el bíceps femoral derecho.

REGRESÓ JUAN FERNANDO QUINTERO EN RIVER PLATE

La lesión se produjo en el partido ante Vélez Sarsfield el domingo 22 de febrero. Afortunadamente, no parecía grave por ser de grado I, pero, el golpe le iba a tomar por lo menos, tres semanas de recuperación. En ese sentido, su regreso estaba fijado para el 15 de marzo, según las cuentas que hacían en River Plate.

En Argentina afirman que, a tiempo récord, Juan Fernando Quintero logró recuperarse y ser la gran novedad en el equipo de Eduardo ‘Chacho’ Coudet. El entrenador argentino tendrá a su disposición al volante colombiano que espera ser inicialista en el regreso de la Primera División Argentina cuando enfrenten a Huracán en condición de visitante el jueves 12 de marzo.

Todavía no hay conocimiento si Juan Fernando Quintero será titular o estará en el banquillo de suplentes en dicho encuentro. Sin embargo, el regreso a los entrenamientos es una buena señal para el colombiano que con Marcelo Gallardo en esta temporada estaba siendo inicialista partido tras partido.

Le puede interesar: Se afianza Medellín: tabla de posiciones del Grupo A en Copa Libertadores Sub-20

TyC Sports afirmó en su página que seguramente el antioqueño hará parte del debut de Eduardo Coudet en Rver Plate, “si bien está lógicamente falto de ritmo, lo cierto es que al haber sido una lesión grado 1, en el cuerpo técnico confían en que podrá concentrar para el partido ante Huracán”.

De hecho, este medio también se animó a dar el posible once que utilizaría el ‘Chacho’ en su estreno, con la duda del colombiano, “el 11 al que apelaría Coudet en su debut ante Huracán sería: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno; Juanfer Quintero o Giuliano Galoppo, Fausto Vera, Tomás Galván; Sebastián Driussi y Joaquín Freitas”.

ALIVIO PARA LA SELECCIÓN COLOMBIA

No solo es River Plate quien celebra esta buena noticia con el estado de salud de Juan Fernando Quintero. Después de superar la lesión de bíceps femoral derecho en un tiempo récord de dos semanas, una menos de lo que se especulaba, el jugador también podría ser una opción para Néstor Lorenzo en los amistosos de Fecha FIFA contra Croacia y Francia a finales de marzo.

Lea también: Colombia repitió: así quedó la tabla de posiciones de la SheBelieves Cup

Sin duda alguna, esa lesión contra Vélez Sarsfield y esas tres semanas iban en contravía con lo que Néstor Lorenzo esperaba del volante antioqueño, pues, sin ritmo de competencia de James Rodríguez en Minnesota, seguramente Juan Fernando sería una pieza clave en esos amistosos. Inicialmente, su presencia estaba en duda por los tiempos.

Esta noticia cae de perlas para el entrenador argentino de la Selección Colombia que espera tener al jugador de River Plate en la convocatoria, que, seguramente se asemejara a la lista oficial que espera tener para el Mundial.