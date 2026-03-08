James Rodríguez y la decisión oficial que tomó Minnesota United vs Nashville

El esperado debut de James Rodríguez en la MLS tendrá que esperar ya que el colombiano quedó fuera de la convocatoria del Minnesota United para el duelo del sábado ante el Nashville SC.

Vea también: Millonarios completó los cupos con futbolista que viene de Portugal: hay gran sorpresa

El técnico de Minnesota, Cameron Knowles, avanzó el viernes que su nueva estrella sufre una contusión y su presencia en el césped de Nashville (Tennessee) estaba en seria duda.

Knowles no especificó la causa de la lesión ni la parte del cuerpo donde se produjo.

El exmediapunta del Real Madrid, que fichó sorpresivamente por Minnesota un mes atrás, sí vio desde el banco la victoria de la semana pasada ante el FC Cincinnati (1-0) en la segunda fecha de la MLS.

JAMES RODRÍGUEZ ESTABA EN DUDA ANTES DE LA LESIÓN

Aunque James Rodríguez llevaba varios días entrenando junto con el Minnesota United y con la expectativa de su debut por ser parte de la convocatoria inicialmente viajando a Nashville para este compromiso, siempre estuvo en duda su participación.

Le puede interesar: Se afianza Medellín: tabla de posiciones del Grupo A en Copa Libertadores Sub-20

Y es que, después del traslado del equipo a Nashville y con el colombiano a bordo de la delegación del Minnesota United, en la página del club se empezó a jugar con la presencia o no de James Rodríguez. Evidentemente no pudo debutar por la contusión.

Minnesota resumió antes de conocer el golpe que, “los ‘Loons’ tienen varios jugadores fuertes que aún no han tenido mucho o ningún tiempo de juego, como Nicolás Romero, Peter Stroud, Dominik Fitz, Owen Gene y James Rodríguez. ¿Cómo gestionará el entrenador Knowles tanto talento compitiendo no solo por un puesto en el once inicial, sino incluso por entrar en la convocatoria del partido? No se esperaría que el míster hiciera muchos ajustes a una alineación que venía de una gran victoria en casa”.

En esa victoria, el ex Real Madrid no tuvo minutos y se quedó todo el tiempo en el banquillo de suplentes. No se esperaban variantes con respecto a la nómina. De hecho, solo tuvo un cambio obligado por la lesión del capitán Michael Boxall y el ingreso en su lugar de Devin Padelford.

Volviendo a lo reseñado por el Minnesota, escribieron que, “además, aún no hemos visto a Rodríguez debutar en la MLS. Si lo hace este fin de semana, ¿será titular o saldrá desde la banca? Hay muchas opciones sobre cómo los Loons tomarán forma en GEODIS Park este sábado 7 de marzo a las 7:30 p. m. CT (8:30P.M. de Colombia)”. Finalmente se confirmó la lesión.

Lea también: Diego Arias evitó hablar de su futuro: “Esto muestra el dolor grande que tuvimos”

En ese sentido, todo parece indicar que el primer partido podría ser el 15 de marzo cuando enfrenten al Vancouver Whitecaps prometiendo un reencuentro entre James Rodríguez y el alemán, ex Bayern Múnich, Thomas Müller.