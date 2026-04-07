Inesperado anuncio desde Ecuador para el partido de América en Copa Sudamericana

Comienza una nueva edición de la fase de grupos de la Copa Sudamericana en donde es justamente América de Cali uno de los principales protagonistas luego de haber avanzado satisfactoriamente tras vencer a Bucaramanga en la fase previa.

El equipo que comanda David González regresa a una nueva Copa Sudamericana y llega con el objetivo de superar lo que ocurrió en la edición pasada cuando no lograron pasar de octavos de final. Los hinchas tienen ilusión de que se logre este objetivo y es por ello que habrían hecho "sold out" para el partido en Ecuador.

América contará con apoyo masivo en Ecuador para el duelo ante Macará

El duelo entre América de Cali y Macará sin duda alguna será uno de los encuentros más interesantes de la primera jornada en la Copa Sudamericana, con dos equipos que llegan motivados y con la ilusión de avanzar en el torneo continental.

El escenario promete un ambiente vibrante, con el conjunto colombiano buscando imponerse de visitante frente a un rival que intentará dar el golpe como local y hacer respetar su casa, aunque el Estadio Bellavista también le abrirá las puertas a una buena cantidad de público 'escarlata'.

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Tal como lo estipula el reglamento de Conmebol, tanto en Copa Libertadores como en Copa Sudamericana, los equipos que sean locales tendrán la obligación de ceder una parte de las graderías de su escenario deportivo a los hinchas visitantes.

En esta ocasión, el Estadio Bellavista contará con un acceso a 4.500 fanáticos de América de Cali que viajarán hasta Ecuador para ver el debut de su equipo, tal como lo confirmó el propio gerente deportivo de Macará, Héctor Salazar.

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¿Cuándo será el partido entre América vs Macará en Copa Sudamericana?

El duelo entre colombianos y ecuatorianos se disputará el jueves 9 de abril en el Estadio Bellavista, el cual abrirá sus puertas para el partido que se llevará a cabo sobre las 19:30 hora Colombia.

Grupo de América en la Copa Sudamericana

El cuadro americano contó con suerte para la primera instancia del certamen, ya que quedó en un grupo en donde claramente no hay que desmeritar a un equipo, pero que si se evalúa por nombres podría clasificar fácilmente, ya que se enfrentará con Alianza Atlético, Tigre y Macará.