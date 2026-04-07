Medellín tiene dolor de cabeza por lesión de Didier Moreno: ¿Cuántos partidos se perderá?

Con el pasar de los partidos, el Deportivo Independiente Medellín tiene todavía la posibilidad de sellar la clasificación en la Liga BetPlay. Tienen que ganar prácticamente los cinco partidos que les queda para sumar 32 unidades y no tener ningún problema en su entrada a los Play-Offs. Sin embargo, la intensidad aumentará con el debut de la Copa Libertadores en fase de grupos.

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Para el debut ante Estudiantes de La Plata en el primer duelo de seis encuentros en cuestión de dos meses, Medellín recupera a Francisco Fydriszewski que estaba en duda para este encuentro de la Copa Libertadores por una luxación en el codo izquierdo el pasado 19 de marzo.

Sin embargo, antes de ese debut contra Estudiantes de La Plata, Alejandro Restrepo sufrió por la lesión de Didier Moreno que tuvo que salir del partido ante Once Caldas para el segundo tiempo. Después de los días, se confirmó el tiempo de baja que tendrá el volante capitán y líder de la institución ‘Poderosa’.

LA LESIÓN Y EL TIEMPO DE BAJA DE DIDIER MORENO EN EL MEDELLÍN

Ese golpe en el partido ante Once Caldas empieza a complicar bastante a las ilusiones del Deportivo Independiente Medellín en semanas claves con las necesidades en la Liga BetPlay y con este arranque de la Copa Libertadores que espera dar de qué hablar.

Alejandro Restrepo afirmó en una rueda de prensa que Didier Moreno tenía un esguince grado 1-2 en una de las rodillas. Aunque no se animó a dar un tiempo de recuperación, el volante y referente del Medellín estaría afuera por lo menos por dos semanas de las canchas. Un golpetazo, tanto para el mediocentro como para las aspiraciones del club antioqueño con todo lo que está en juego.

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Medellín tiene todavía posibilidades de sellar la clasificación para los Play-Offs de la Liga BetPlay que es el primer objetivo del club. Los ‘Poderosos’ están a cinco puntos de esa meta y tienen encuentros complicados en lo que resta del torneo local.

LOS PARTIDOS QUE SE PERDERÁ DIDIER MORENO CON EL MEDELLÍN

La lesión de Didier Moreno llega justo en el peor momento con esa ambición de sellar la clasificación en la Liga BetPlay y jugar los primeros encuentros de la Copa Libertadores en un maratón de seis partidos en cuestión de dos meses.

El hecho de estar afuera dos semanas lo haría regresar para el 22 de abril. Sería difícil que pudiera llegar para el duelo contra el Boyacá Chicó que será justo ese mismo día por partido aplazado.

Así las cosas, el volante chocoano no estaría en los siguientes partidos:

Miércoles 8 de abril

Medellín vs Estudiantes de La Plata | Copa Libertadores

Sábado 11 de abril

Medellín vs Atlético Nacional | Liga BetPlay

Jueves 16 de abril

Flamengo vs Medellín | Copa Libertadores

Domingo 19 de abril

Alianza Valledupar vs Medellín | Liga BetPlay

Miércoles 22 de abril

Medellín vs Boyacá Chicó | Liga BetPlay

EL PARTIDO EN EL QUE REGRESARÍA DIDIER MORENO CON EL MEDELLÍN

Perdiéndose esos cinco duelos determinantes del Medellín tanto Liga BetPlay como en la Copa Libertadores, Didier Moreno podría regresar en el encuentro del rentado local cuando enfrenten a Fortaleza el 25 de abril.

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Además, por fortuna, el volante podría estar de nuevo en la Copa Libertadores en la tercera fecha cuando reciban al Cusco el 30 de abril. En ese orden de ideas, jugaría el último partido de la primera vuelta y toda la segunda vuelta de la fase de grupos.