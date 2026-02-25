Logo Deportes RCN Vertical
Mundial 2026

Infantino rompió el silencio por la ola de violencia en México y la realización del Mundial

Gianni Infantino no se guardó nada y dejó un polémico mensaje por lo que está ocurriendo en México antes del Mundial.
Jiovanny Andrés Ojeda Bohórquez
Gianni Infantino habló sobre lo que ocurre en México antes del Mundial
Gianni Infantino habló sobre lo que ocurre en México antes del Mundial // AFP

El Mundial 2026 está a punto de iniciar, el conteo regresivo cada vez es más corto, y se empiezan a ultimar detalles con respecto a cuando se dé el pitazo inicial y ruede la pelota con la primera instancia del certamen, los repechajes, los cuales comenzarán en México.

Sin embargo, en este momento se está viviendo un momento bastante controversial en el país y que ha desatado una ola de violencia tras el fallecimiento del narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”. Frente a esta situación el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dejó un contundente mensaje en donde afirmó que la competencia puede transcurrir con normalidad.

Infantino aseguró que se puede jugar con normalidad

En medio de una creciente preocupación internacional por la seguridad en México tras una ola de violencia asociada con el abatimiento del narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, rompió el silencio este 24 de febrero para proyectar calma y confianza respecto al rol del país como sede del Mundial 2026.

Infantino aterrizó en Colombia y estuvo presente en la inauguración del hotel de la Federación Colombiana de Fútbol que se llevó a cabo en Barranquilla, misma ciudad en donde se encargó de hablar frente a los medios sobre la polémica situación de inseguridad que se está viviendo en México.

Las declaraciones de Infantino buscan disipar los temores que surgieron tanto en medios internacionales como entre aficionados y federaciones sobre posibles cambios de sede o ajustes logísticos ante la situación de seguridad. Su enfoque ha sido transmitir tranquilidad y resaltar la coordinación continua con autoridades mexicanas para garantizar que la Copa del Mundo transcurra con normalidad.

"No hay absolutamente ningún riesgo de perder ninguna de las tres sedes. Tenemos confianza total en México, en su presidenta (Claudia) Sheinbaum. Muy tranquilo, todo muy bien. Va a ser todo espectacular".

¿Cuándo inicia el Mundial 2026?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 iniciará el 11 de junio de 2026 y se disputará hasta el 19 de julio de 2026.El torneo será histórico porque, por primera vez, contará con 48 selecciones y se jugará en tres países sede: Estados Unidos, México y Canadá.

El partido inaugural está programado para disputarse en el Estadio Azteca de Ciudad de México, escenario emblemático que hará historia al convertirse en el primero en albergar tres inauguraciones mundialistas (1970, 1986 y 2026).

