Ramón Jesurún invitó a la Selección Colombia a "cambiar la mentalidad" para el Mundial 2026

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, y el máximo dirigente de la FIFA, Gianni Infantino, encabezaron este martes 24 de febrero la presentación oficial del Centro de Alojamiento para el Alto Rendimiento de la FCF en Barranquilla.

Declaraciones de Ramón Jesurún

Durante su intervención, Jesurún expresó la trascendencia del momento para el fútbol colombiano: “Es un momento de mucha emoción”, señaló, destacando el impacto que tendrá la nueva infraestructura en el desarrollo de las selecciones nacionales.

El dirigente añadió: “Hoy, cumplimos un sueño, es una obra que merecen nuestros futbolistas, es un esfuerzo de nuestra Federación, de nuestro comité, de nuestros clubes”, resaltando el trabajo conjunto detrás del proyecto.

Jesurún también subrayó la importancia de fortalecer todas las áreas del deportista: “Necesitamos que la preparación sea integral”, explicó, dejando claro que el objetivo es potenciar tanto lo físico como lo mental en los procesos formativos.

En esa misma línea, envió un mensaje directo a los jugadores y jugadoras del país: “Este es un mensaje para decirle a nuestros deportistas que creemos en ellos”, afirmó, al tiempo que enfatizó la ambición institucional.

“Queremos no tener mentalidad ganadora sino mentalidad campeona”, sostuvo el presidente de la FCF, y agregó: “Queremos ser campeones, no sé si de un Mundial porque es muy difícil, pero al menos lo estamos intentando”.

Sobre la próxima Copa del Mundo, Jesurún manifestó respaldo y optimismo: “Tenemos la confianza, México va a superar ese inconveniente, todo saldrá bien, los apoyamos, tenemos una Selección que sueña, será un Mundial maravilloso”, teniendo en cuenta las dificultades sociales y de seguridad que afronta este país.

Declaraciones de Gianni Infantino

Por su parte, Gianni Infantino destacó el vínculo del país con este deporte: “El fútbol es algo mágico, es pasión, es amor, no se puede explicar, en cualquier lugar del mundo hay un colombiano, este país tiene mucho amor por el fútbol”, expresó.

Finalmente, el presidente de la FIFA reconoció el avance del balompié nacional y la calidad de la nueva obra: “Colombia es una de las potencias mundiales del fútbol femenino” y “Este Centro de Alojamiento para el Alto Rendimiento de la FCF es uno de los mejores del mundo, le dará la oportunidad a los niños, niñas y Selecciones, enfocarse en el fútbol”, concluyó.