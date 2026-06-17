Programación de la segunda fecha del Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 entrará en una etapa decisiva con el inicio de la segunda fecha de la fase de grupos. A partir de ahora, varias selecciones tendrán la posibilidad de asegurar de manera anticipada su clasificación a los 16avos. de final.
Tras una primera jornada en la que hubo varias sorpresas, así como un par de resultados contundentes, los equipos afrontarán partidos que pueden marcar el rumbo definitivo de sus aspiraciones en el torneo.
Algunas selecciones llegan con la obligación de sumar tras haber comenzado con derrota, mientras que otras buscarán ratificar las buenas sensaciones que dejaron en su estreno y confirmar su clasificación a la siguiente ronda.
Entre los compromisos más esperados de esta segunda fecha aparecen: México vs Corea del Sur, Estados Unidos vs Australia y Países Bajos vs Suecia, sobre todo por lo parejos que pueden resultar.
Partidos, días y horarios de la segunda fecha del Mundial 2026
Jueves 18 de junio
11:00 a. m.: República Checa vs. Sudáfrica (Grupo A)
2:00 p. m.: Suiza vs. Bosnia (Grupo B) - Canal RCN
5:00 p. m.: Canadá vs. Catar (Grupo B)
8:00 p. m.: México vs. Corea del Sur (Grupo A)
Viernes 19 de junio
2:00 p. m.: Estados Unidos vs. Australia (Grupo D)
5:00 p. m.: Escocia vs. Marruecos (Grupo C) - Canal RCN
7:30 p. m.: Brasil vs. Haití (Grupo C)
10:00 p. m.: Turquía vs. Paraguay (Grupo D)
Sábado 20 de junio
12:00 p. m.: Países Bajos vs. Suecia (Grupo F)
3:00 p. m.: Alemania vs. Costa de Marfil - Canal RCN
7:00 p. m.: Ecuador vs. Curazao (Grupo E)
11:00 p. m.: Túnez vs. Japón (Grupo F)
Domingo 21 de junio
11:00 a. m.: España vs. Arabia Saudita (Grupo H)
2:00 p. m.: Bélgica vs. Irán (Grupo G) - Canal RCN
5:00 p. m.: Uruguay vs. Cabo Verde (Grupo H)
8:00 p. m.: Nueva Zelanda vs. Egipto (Grupo G)
Lunes 22 de junio
12:00 p. m.: Argentina vs. Austria (Grupo J) - Canal RCN
4:00 p. m.: Francia vs. Irak (Grupo I)
7:00 p. m.: Noruega vs. Senegal (Grupo I)
10:00 p. m.: Jordania vs. Argelia (Grupo J)
Martes 23 de junio
12:00 p. m.: Portugal vs. Uzbekistán (Grupo K)
3:00 p. m.: Inglaterra vs. Ghana (Grupo L)
6:00 p. m.: Panamá vs. Croacia (Grupo L)
9:00 p. m.: Colombia vs. RD Congo (Grupo K) - Canal RCN
Canal RCN transmite un partido diario del Mundial
Los aficionados podrán seguir diariamente un partido a través de la señal principal de Canal RCN y su canal oficial de YouTube. Además, toda la actualidad, resultados y cobertura especial del Mundial estará disponible en DeportesRCN.com.
Cabe recordar que el formato del Mundial 2026 permite avanzar a los dos primeros de cada grupo y a los ocho mejores terceros a 16avos. de final.