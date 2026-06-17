Haaland se acordó de James y le envió inesperado mensaje en pleno Mundial

La Copa Mundial de la FIFA comenzó de manera oficial y varias de las estrellas que forman parte de la competencia ya han tenido la oportunidad de sumar minutos, tal como lo fue Erling Haaland, quien debutó de manera oficial con Noruega en la contundente victoria ante Irak.

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El delantero de Manchester City fue protagonista en la goleada de Noruega en su debut mundialista al anotar dos goles, pero también se roba las miradas con una contundente declaración sobre James Rodríguez.

Haaland no se guardó nada con James durante el Mundial

Haaland juega su primer Mundial como futbolista profesional y todo parece indicar que tiene un futuro bastante prometedor, luego de lo que se vio en la goleada 4-1 sobre Irak.

Sin embargo, no olvida que antes de ser el protagonista hubo también otros grandes antes de él, con los que justamente está compitiendo en esta edición de la Copa Mundial, pero los cuales también los vio por televisión en 2014.

Erling Haaland justamente le dedicó unas palabras a James Rodríguez, ya que el delantero noruego, considerado uno de los mejores goleadores de la actualidad, se refirió al colombiano con admiración, reconociendo la calidad que ha demostrado a lo largo de su carrera y el impacto que tuvo especialmente en las grandes competiciones internacionales.

El atacante de 25 años aseguró que James fue uno de esos futbolistas que marcaron una época gracias a su talento, visión de juego y capacidad para aparecer en los momentos importantes, especialmente el Mundial de Brasil 2014, torneo en el que el volante cucuteño brilló con la Selección Colombia y se quedó con la Bota de Oro tras anotar seis goles.

¿Cuándo debuta James con Colombia en el Mundial?

James Rodríguez debutará con la Selección Colombia en el Mundial de 2026 este miércoles 17 de junio frente a Uzbekistán, en un partido correspondiente a la primera fecha del Grupo K. El encuentro se disputará en el histórico Estadio Azteca (actualmente denominado Estadio Ciudad de México) y está programado para las 9:00 p. m. (hora de Colombia).

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Próximo partido de Haaland con Noruega en el Mundial

El próximo partido de Erling Haaland con Noruega en el Mundial de 2026 será ante la selección de Senegal, por la segunda fecha del Grupo I. El encuentro está programado para el 22 de junio en el New York/New Jersey Stadium (MetLife Stadium, East Rutherford).