Thomas Tuchel, director técnico de la selección de Inglaterra, se pronunció y dijo si el conjunto británico es uno de los grandes favoritos para ganar la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

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Falta poco para el inicio de la Copa

Este jueves 11 de junio se llevará a cabo el partido inaugural del certamen orbital, que se organiza en Estados Unidos, Canadá y México. El equipo azteca, precisamente, por el grupo A, se va a ver las caras con Sudáfrica por la primera jornada.



Tuchel, sin rodeos, manifestó que la selección de Inglaterra no es candidata a quedarse con el tan anhelado trofeo. La declaración, como era de esperarse, sorprendió a muchos amantes del deporte rey.

Palabras de Tuchel

“No podemos ser uno de los favoritos porque hace mucho tiempo que no ganamos. Hay selecciones que ya demostraron que saben cómo ganar este tipo de torneos y esos son los favoritos”, dijo el director técnico. En 1966 Inglaterra fue campeón del Mundial.



“Podemos competir por el trofeo y soñar en grande. Queremos llegar hasta el final, pero no creo que seamos los máximos favoritos”, sentenció, entre otras cosas más, el entrenador de 52 años.

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¿Inglaterra dará el golpe en el Mundial?

La selección de Inglaterra hace parte del último grupo de la Copa del Mundo de la FIFA 2026. En la zona L, el equipo británico comparte con Croacia, Panamá y Ghana. Se esperan emociones de inicio a fin en este grupo.



Y ya que se habla de Inglaterra, el delantero Harry Kane es uno de los llamados a ser el goleador del Mundial. “Los argumentos a su favor son contundentes: desde que fichó por el Bayern de Múnich en 2023, el delantero de 32 años promedia más de un gol por partido de la Bundesliga. Asimismo, 2025 ha sido el quinto año natural de los últimos nueve en el que el inglés ha registrado un promedio de al menos un tanto por encuentro con su selección. Además, Kane contará con la aportación de compañeros de la talla de Jude Bellingham, Eberechi Eze, Phil Foden, Marcus Rashford o Bukayo Saka”, dice la FIFA.