La selección de Paraguay se va a enfrentar con Australia por la tercera y última jornada del grupo D de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que, como bien se sabe, se lleva a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.



Este encuentro se jugará este jueves 25 de junio en el estadio Bahía de San Francisco, que se espera cuente con una muy buena presencia de aficionados guaraníes y australianos. Es posible que asistan también aficionados neutrales.



Este es un cotejo vital en la Copa del Mundo. Ambas escuadras tienen tres puntos y una victoria las clasificaría a la siguiente ronda. Un empate serviría, pero también puede que no. Esto último para la selección que quede tercera, que sería Paraguay.

La IA analizó el cotejo

En el ambiente hay mucha expectativa por cómo quedará el compromiso. Una gran cantidad de hinchas se preguntan por cuál será el marcador final y bien, esta cuestión la abordó y la resolvió la inteligencia artificial. La herramienta primero hizo su análisis.



“Los australianos vienen de una dolorosa derrota ante Estados Unidos, pero se mantienen segundos de grupo. Es muy probable que Tony Popovic plantee un bloque defensivo sólido y ordenado para no tomar riesgos innecesarios”, dice la IA.

Paraguay, obligado a ganar

“La Albirroja históricamente es un hueso duro de roer, con una identidad defensiva sumamente férrea, pero con dificultades crónicas para generar volumen de juego ofensivo y golear. Necesitan salir a buscar el resultado, lo que abrirá espacios para las contras australianas”, agregó.



Tras el análisis, la inteligencia artificial predice que el compromiso entre la selección de Paraguay y el combinado de Australia terminó 1 a 1. Habrá que esperar para conocer si este pronóstico se termina cumpliendo o no.

Pronóstico final de la IA

“Se espera un partido muy físico y cerrado. Paraguay intentará presionar con balones detenidos y centros, mientras que Australia usará su velocidad y disciplina para contenerlos. Un empate con goles refleja el equilibrio de fuerzas y la necesidad mutua de sumar. Predicción del Marcador: Australia 1 – 1 Paraguay”, sentenció la IA.



Este resultado dejaría a Paraguay tercera con 4 puntos y con una diferencia de menos 2. Después de que se dispute la última fecha de la fase de grupos, se conocerá si a los de Gustavo Alfaro les dará para avanzar de ronda.