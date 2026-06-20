VIDEO - Polémica expulsión de Almirón con Paraguay por "taparse la boca"

La Copa Mundial de la FIFA sigue dando sorpresas y es que en medio de este nuevo formato también se están implementando otras normativas que justamente terminaron perjudicando a Paraguay en el marco de la segunda fecha.

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El equipo comandado por Gustavo Alfaro llegó con la obligación de sumar de a tres unidades tras haber perdido en el debut contra Estados Unidos. Consiguieron la victoria parcial con un golazo sobre el primer minuto de partido, pero lamentablemente también se quedó con 10 jugadores tras la expulsión de Almirón por la famosa "ley vinícius".

VIDEO: Almirón fue expulsado contra Turquía por "taparse la boca"

El encuentro comenzó bastante favorable para el conjunto paraguayo, ya que Matías Galarza se encargo de abrir el marcador con un auténtico golazo sobre a penas el minuto de transcurrido.

Después de la anotación el juego se mostró bastante parejo en el transcurso de los 45 minutos reglamentarios, pero fue justo en el tiempo de adición cuando el panorama cambió completamente para el equipo de Gustavo Alfaro.

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En medio de una disputa por una falta cometida en la mitad del terreno, el VAR tuvo que llamar al juez central para hablarle de una situación que hoy en día ya no es aceptada dentro del terreno de juego y que involucró a Jorge Almirón.

Lamentablemente el '10' de Paraguay, cuando todos se encontraban reprochando la falta que ocurrió dentro del campo de juego, él se tapó la boca para decirle algo a uno de sus rivales, lo que ya no es permitido y que ahora es denominada como “Ley Vinicius”, una modificación reglamentaria aprobada por la IFAB y respaldada por la FIFA que prohíbe se cubran la boca durante una confrontación o discusión, bajo el argumento de evitar que se oculten posibles insultos o expresiones discriminatorias

Próximo partido de Paraguay en el Mundial

Paraguay ya tiene definido su próximo compromiso en el Mundial de 2026. La selección guaraní cerrará su participación en la fase de grupos enfrentando a Australia el próximo 25 de junio en el Levi's Stadium de San Francisco, en un duelo correspondiente a la tercera fecha del Grupo D.

El encuentro podría resultar determinante para las aspiraciones de la Albirroja de avanzar a la siguiente ronda, ya que llegará después de su partido ante Turquía y tras el duro revés sufrido en el debut frente a Estados Unidos.