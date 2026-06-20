Paraguay sufre por Miguel Almirón: ¿Cuántas fechas de sanción pagará en el Mundial?

El mediocampista paraguayo Miguel Almirón quedó en la historia de los Mundiales al ser el primer jugador en ser expulsado en una Copa del Mundo por incumplir la nueva normativa que impide taparse la boca al hablarle a un rival.

El hecho se registró en los minutos finales del primer tiempo del partido en el que Paraguay derrotó 1-0 a Turquía en Santa Clara, California.

Antes del descanso del entretiempo, Almirón habló con un rival tapándose la boca. El jugador turco se percató de lo sucedido y de inmediato le hizo el reclamo al juez central.

Luego de algunos segundos, el VAR advirtió el juez salvadoreño Iván Barton, quien revisó el hecho y decidió mostrarle la tarjeta roja al mediocampista.

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¿Cuántas fechas de sanción deberá pagar Miguel Almirón?

Al momento de registrarse la tarjeta roja se empezó a especular con las fechas de sanción que deberá pagar Miguel Almirón y los partidos en los que será baja en la selección de Paraguay.

Sin embargo, en el reglamento se establece que inicialmente, el mediocampista estará sancionado por una jornada y no estará disponible para el partido entre Paraguay contra Australia programado para el jueves 25 de junio.

Se espera que el Comité Disciplinario de la FIFA y de la Copa del Mundo analicen la situación para confirmar la suspensión.

En caso de encontrar algún hecho adicional, el castigo podría aumentar o no.