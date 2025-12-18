Inter de Porto Alegre confirmó la compra de jugador colombiano

Racing recibió una noticia que alivió el cierre de temporada y empezó a marcar el rumbo del 2026. Desde Brasil llegó una confirmación esperada, una de esas decisiones que no solo impactan en lo deportivo, sino también en la planificación económica del club.

Johan Carbonero, su futuro ya quedó definido lejos de Avellaneda.

Inter ejecutó la opción y Carbonero se queda en Brasil. Inter de Porto Alegre confirmó que hará uso de la opción de compra por el extremo colombiano, quien había llegado a préstamo en enero tras perder espacio en la consideración de Gustavo Costas. La decisión se apoyó en el buen rendimiento del atacante, que rápidamente logró asentarse en el equipo brasileño.

Carbonero disputó 38 partidos en el Brasileirao, marcó ocho goles y entregó dos asistencias, cifras que reflejan su influencia ofensiva y terminaron de convencer a la dirigencia del club gaucho para cerrar la operación de manera definitiva.

Un ingreso clave para Racing pensando en 2026

La venta le dejará a Racing un ingreso cercano a los 4 millones de dólares, una cifra más que significativa para un mercado de pases que se anticipa exigente. Además del dinero, la Academia libera un cupo en la plantilla y reduce masa salarial, dos factores importantes para reordenar el plantel.

Tras la caída en la final del Torneo Clausura ante Estudiantes, esta operación aparece como una noticia positiva que permite mirar el futuro con mayor margen de maniobra. En Avellaneda ya empiezan a mover piezas, y la salida definitiva de Carbonero se convierte en un paso clave para construir el Racing del 2026.

El colombiano piensa en el Mundial

La venta además de beneficiar al club argentino también beneficia en gran parte al colombiano que ahora se queda en un club en el que encontró confianza, continuidad y gol. Además fue precisamente acá donde empezó a llamar la atención de Néstor Lorenzo y empezó a ser una constante en las convocatorias de la Selección Colombia.

Ahora Carbonero buscará mantener su gran momento y hacerse un lugar en la lista definitiva de cara a lo que será el Mundial 2026.