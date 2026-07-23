Inter Miami contrató a un exrival de Messi del Real Madrid

Una vez finalizó la Copa Mundial 2026, el mercado de fichajes se comenzó a intensificar y junto con ello el equipo de Messi vuelve a ser protagonista, no solo porque recibirá a De Paul y el capitán que salieron subcampeones, sino porque también hicieron una contratación de lujo para que los acompañe hasta mediados de 2027.

Casemiro, quien viene de jugar el Mundial con Brasil y con experiencia del Real Madrid, es oficialmente nuevo jugador del Inter Miami CF. El club estadounidense anunció la incorporación del mediocampista brasileño como agente libre, en una de las contrataciones más impactantes de la MLS en los últimos años.

Inter Miami confirmó la contratación de Casemiro

La llegada de Casemiro representa un salto de calidad para el equipo dirigido por Gerardo Martino, que busca consolidarse como una potencia tanto en la MLS como en los torneos internacionales. El brasileño aportará experiencia, liderazgo y equilibrio en el mediocampo, una zona clave para potenciar el juego ofensivo de Messi y compañía.

El acuerdo vincula a Casemiro con Inter Miami hasta el final de la temporada 2027 de la MLS, con una opción para extender el contrato hasta junio de 2029. El brasileño llega tras finalizar su etapa en el Manchester United, donde conquistó una FA Cup y una Carabao Cup, además de dejar una huella imborrable en el Real Madrid, donde ganó cinco UEFA Champions League.

“Estoy muy agradecido con Inter Miami por el esfuerzo realizado para hacer posible este fichaje. Vengo con la misma ambición de siempre: ganar títulos y seguir creciendo como profesional”, expresó Casemiro en sus primeras declaraciones como jugador del club.

Sin embargo, el anuncio no estuvo exento de polémica. La MLS abrió una investigación sobre el fichaje debido a una posible irregularidad relacionada con los derechos de descubrimiento que, según reportes, pertenecían a LA Galaxy. Aunque Inter Miami aseguró haber adquirido dichos derechos, la liga revisará el proceso antes de cerrar definitivamente el caso.

¿Cómo le fue a Casemiro con Manchester United?

El mediocampista brasileño salió de Real Madrid en medio de la temporada 2022/23 rumbo al Manchester United, equipo en el que logró disputar 160 partidos, más de 11.000 minutos dentro del campo de juego en los que se pudo reportar con 26 goles, 14 asistencias y dos títulos.