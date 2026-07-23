Juan Fernando Quintero, en entrevista con ESPN, se pronunció sobre su situación en River Plate. El jugador hizo referencia al director técnico del plantel, Eduardo Germán Coudet.



Juanfer, se conoció este miércoles 22 de julio, tiene licencia para presentarse a los entrenamientos del conjunto de la banda cruzada a final de mes. Por ahora, se mantiene activo físicamente con un entrenador personalizado en Estados Unidos.

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¿Qué pasa en el mundo River?

Trascendió, también, que el entrenador de River Plate, presuntamente, dijo que el jugador que estuvo con la Selección Colombia de Mayores en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México se tenía que reintegrar a trabajos con el plantel en las próximas horas.



Sobre esto y más, habló el exfutbolista del Porto de Portugal. Juan Fernando Quintero, primero, no ocultó que desde que partió hacia el Mundial 2026 no tiene comunicación con Eduardo Germán Coudet.

Lo que dijo Juanfer

“El entrenador dijo una cosa, pero desde antes del Mundial se había hablado con el presidente otra cosa. Con el entrenador no hablo desde que me fui. Yo tenía desde antes del Mundial el viaje”, expresó.



Luego, dijo que siempre respetó las decisiones que tomó el estratega. Es importante resaltar que, a pesar de la importancia del 10 en River Plate, este no tuvo una buena continuidad en el primer semestre del año.

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Sobre el DT...

“Un entrenador que asegure la titularidad no es un entrenador que sea coherente, porque eso se ve a diario. Siempre respeté las decisiones. Ellos, como líder, toman la decisión que creen mejor para el equipo; siempre acaté las decisiones”, afirmó.

Por último, Juanfer aseveró que no es prioridad para el DT. “Con el Chacho no tuve la mejor continuidad. Incluso en la final jugué cinco minutos. Está claro, acá no hay misterio, es la forma en la que juega, sus conceptos futbolísticos. Se lo dije una vez, que siempre voy a respetar las decisiones que tome, nunca va a tener una falta de respeto, pero todo el mundo sabe las cualidades. No soy prioridad para él. Como persona lo respeto, pero futbolísticamente pensamos diferente. Tiene su mérito, tiene su respeto y ya está”, sentenció, entre otras cosas más.