Internacional de Bogotá tomó decisión sobre la venta de boletería para el partido con Nacional

Llegó a su fin la novela con el caso de Internacional de Bogotá con respecto a la venta de boletería y la búsqueda de estadio para el compromiso de ida de los cuartos de final de la Liga Betplay contra Atlético Nacional.

El cuadro bogotano tomó una contundente decisión y, a pesar de los intentos que hizo para poder jugar en el Estadio El Campín, darle ingreso a la hinchada visitante al Estadio de Techo o incluso jugar en Tunja, decidieron que jugarían en casa común y corriente, pero también tendrán una serie de condiciones para la venta de boletería.

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Internacional se pronunció sobre la venta de boletería contra Nacional

A pesar del esfuerzo del cuadro bogotano por tener disponible el estadio El Campín, la Comisión Local negó la posibilidad de abrir el escenario deportivo para este compromiso, lo que puso por varios días en "veremos" el juego de los cuartos de final del torneo local.

La Comisión Local confirmó que el juego por cuartos de final se podrá realizar en el Estadio Metropolitano de Techo con solo afición local, lo que no sería conveniente para Internacional, teniendo en cuenta la fuente de ingreso que podría tener si deja ingresar a los hinchas visitantes.

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Frente a esta situación las directivas del conjunto bogotano se quedaron de brazos cruzados y decidieron acudir a la Federación Colombiana y de Fútbol y la Dimayor por la injusticia que se está viviendo. En el comunicado expresan su decepción con respecto a la decisión y también expresan su preocupación por la falta de compromiso con los proyectos deportivos del equipo y de la ciudad.

Sin embargo, no se pudo concretar nada y finalmente se dio a conocer que jugarían en el Estadio de Techo y que la venta de boletería se llevaría a cabo desde las 8:30 p.m. del jueves 7 de mayo, aunque habría una restricción y es que no se podría ingresar al escenario deportivo con prendas alusivas a Nacional.

¿Cuándo serán los partidos entre Nacional vs Internacional de Bogotá en los cuartos de final de la Liga Betplay?

La llave entre Internacional y Nacional comenzará el sábado 9 de mayo sobre las 16:00 hora local, con estadio aún por definirse. Mientras que el duelo de vuelta en el Estadio Atanasio Girardot está dispuesto para el martes 12 de mayo sobre las 18:20.