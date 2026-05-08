Medellín se hunde más y recibiría sanción por disturbios contra Flamengo

La fecha 4 de la Copa Libertadores llegó cargada de grandes emociones en donde los clubes colombianos fueron los protagonistas. Santa Fe con un contundente empate ante Corinthians, Tolima goleando a Nacional de Uruguay y lamentablemente Medellín con una polémica ocurrida en el Estadio Atanasio Girardot.

El 'poderoso de la montaña' vuelve a dar de qué hablar en el mundo del fútbol, no solo por la eliminación de la Liga Betplay, lo que ocurrió con la salida de su presidente y ahora por la suspensión parcial del duelo ante Flamengo que le podría traer sanciones por parte de Conmebol.

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Conmebol impondría sanción a Medellín

El partido entre Independiente Medellín y Flamengo por torneo continental dejó una fuerte preocupación en el conjunto antioqueño debido a las futuras sanciones que podría imponer la CONMEBOL tras los incidentes registrados en las tribunas del estadio Atanasio Girardot.

Esta situación se daría por el uso de pólvora y el lanzamiento de pirotecnia al terreno de juego justo en el inicio del compromiso, situación podrían traer consecuencias económicas y deportivas para el club colombiano en las próximas semanas.

Esta situación obligó a detener momentáneamente el partido y generó tensión dentro del escenario deportivo. Medios internacionales reportaron que los actos habrían sido organizados como una protesta de un sector de la hinchada contra la dirigencia del club y los recientes resultados deportivos.

Estas sanciones van desde los 5,000 dólares a los 100,000 dólares, pero habría que esperar la decisión que pueda tomar la Conmebol, si decide dejarle solo el castigo económico o manejaría otros métodos.

Leonel Álvarez inició conversaciones con el DIM

Según dio a conocer Juan Felipe Cadavid, las directivas del Independiente Medellín iniciaron formalmente conversaciones con Leonel Álvarez, entrenador que tuvo un paso exitoso en el cuadro poderoso y sería el encargado de tomar el barco en este momento del equipo antioqueño.

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“Independiente Medellín y Leonel Álvarez iniciaron conversaciones formales. Con Pareja hubo acercamientos, pero con Álvarez ya iniciaron conversaciones formales”, fueron las declaraciones del periodista en el programa de la FM más fútbol.

Tabla de posiciones del grupo de Medellín

El equipo antioqueño quedó en uno de los grupos más complicados de la Copa Libertadores, el cual es dominado por Flamengo con siete unidades luego de dos victorias y un empate.

Lo sigue de cerca Estudiantes de la Plata con seis puntos luego de tres empates y una victoria. Mientras que Medellín está jutso en el tercer puesto con cuatro puntos y un saldo bastante vareado, pero que le sirve para quedarse en el puesto de Copa Sudamericana, superando a Cusco, el cual solo tiene una unidad.