Irak vs. Bolivia | EN VIVO: hora y dónde ver repechaje internacional al Mundial

La noche promete ser inolvidable. Este martes, la Selección de Bolivia se jugará su historia reciente en un duelo decisivo frente a Selección de Irak, en busca del último cupo al Mundial 2026.

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El escenario será el imponente Estadio BBVA, testigo de una batalla futbolística en la que Bolivia llega impulsada por la fe y el carácter. El equipo dirigido por Óscar Villegas ha construido un camino heroico, dejando en el camino a rivales de peso y demostrando que está listo para competir. Su victoria ante Surinam, remontando con goles de Moisés Paniagua y Miguel Terceros, encendió la llama de la esperanza en todo el pueblo boliviano.

Terceros, la gran joya ofensiva, será nuevamente la carta principal en ataque, acompañado de un grupo que ha encontrado identidad y convicción en los momentos más difíciles. A pesar de la preocupación por la posible baja de Diego Medina, el equipo mantiene la confianza intacta. Un partido cargado de emoción que podrá seguirse en Colombia a través de Win+, desde las 10:00 p.m., con la ilusión de todo un país que sueña con volver a una Copa del Mundo después de más de tres décadas.

Enfrente estará Irak, un rival que, pese a las adversidades logísticas por el contexto internacional, llega con ambición y talento. Bajo la conducción de Graham Arnold, los asiáticos confían en figuras como Aymen Hussein y Zidane Iqbal para romper el sueño boliviano.

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Pero más allá de lo táctico, este partido se jugará con el corazón. Bolivia no solo busca una victoria, busca volver a sentirse parte de la élite del fútbol mundial, regresar a un escenario que no pisa desde 1994 y escribir una página dorada en su historia.

Para los aficionados, la cita está servida. La pantalla de Win Sports será el puente para vivir cada jugada, cada emoción y cada latido de un encuentro que puede cambiar el destino de una generación. Porque hay partidos que no solo se juegan… se sienten. Y este, sin duda, será uno de ellos.