Sudamericano sub -17: así se podrá ver en Fútbol RCN

El Sudamericano Sub-17 ya tiene vitrina digital en Colombia. Deportes RCN confirmó la transmisión de varios compromisos del torneo a través de su canal oficial en YouTube, ofreciendo a los aficionados una alternativa gratuita y de fácil acceso para seguir la competencia.

El certamen, organizado por la CONMEBOL, comenzará el próximo 3 de abril y contará con cobertura de cinco partidos en esta primera fase, incluyendo el duelo inaugural entre Paraguay y Ecuador.

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La programación definida es la siguiente:

3 de abril: Paraguay vs Ecuador (17:45)

5 de abril: Ecuador vs Colombia (14:45)

7 de abril: Colombia vs Chile (17:45)

9 de abril: Colombia vs Uruguay (14:45)

12 de abril: Paraguay vs Colombia (17:45)

Todos los encuentros se emitirán en vivo mediante la señal digital de RCN, con producción desde estudio y una propuesta enfocada en el consumo en línea.

Para acceder a las transmisiones, los usuarios solo deben ingresar al canal de YouTube de Deportes RCN, donde estarán disponibles los partidos en tiempo real. Además, la plataforma permitirá interactuar y seguir cada jornada desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

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Con esta iniciativa, Deportes RCN fortalece su apuesta por los contenidos deportivos en entornos digitales, ampliando el alcance del Sudamericano Sub-17 para la audiencia colombiana.