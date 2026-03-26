Italia vs Irlanda del Norte | EN VIVO: hora y dónde ver repechaje europeo

La selección de Italia vuelve a jugarse su futuro mundialista en un escenario que se ha convertido en una pesadilla reciente. Este jueves, en Bérgamo, enfrentará a Irlanda del Norte en el inicio del repechaje europeo rumbo al Mundial 2026, con la presión de evitar su tercera ausencia consecutiva en una Copa del Mundo.

Italia no fue al Mundial de Rusa 2018 y tampoco a Qatar 2022

El combinado dirigido por Gennaro Gattuso llega en medio de un ambiente de escepticismo. Pese a registrar cinco victorias en seis partidos desde la llegada del técnico, la reciente goleada sufrida ante Noruega reavivó las dudas en torno al equipo, que atraviesa un proceso de reconstrucción.

Desde Italia, la falta de confianza es evidente. Analistas y aficionados coinciden en que el principal desafío no es táctico, sino mental. Así lo respalda el exinternacional Éder Citadin, quien apunta a la necesidad de liberar presión para que el equipo compita con mayor tranquilidad en un duelo de alto voltaje.

Irlanda del Norte aparece como un obstáculo exigente para Italia

Lea también Polémica en Francia: cuestionan presencia de Mbappé contra Brasil y Colombia por presión comercial

Italia carga con antecedentes recientes difíciles: quedó fuera de Rusia 2018 tras caer ante Suecia y repitió la historia rumbo a Catar 2022 frente a Macedonia del Norte. Un contraste marcado si se tiene en cuenta que en medio de esas ausencias conquistó la Eurocopa, reflejo de su irregularidad en la última década.

Irlanda del Norte aparece como un obstáculo exigente en un contexto donde cualquier error puede ser definitivo. En caso de avanzar, la ‘Azzurra’ deberá superar una segunda eliminatoria ante el ganador entre Gales y Bosnia para sellar su clasificación.

Más allá de lo futbolístico, Italia se enfrenta a su propio pasado reciente. El duelo en Bérgamo no solo definirá un paso en el repechaje, sino también la capacidad del equipo para recuperar la confianza y reencontrarse con su historia en los Mundiales.

Italia vs Irlanda del Norte | EN VIVO: hora y dónde ver repechaje europeo

Fecha: jueves 26 de marzo de 2025

Hora: 2:45 p.m. (Hora en Colombia)

Transmisión: ESPN - Disney +.