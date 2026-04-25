¿James aprovechó la oportunidad? Así le fue en su primer partido como titular en la MLS

La espera terminó para el mediocampista colombiano James David Rodríguez al disputar este sábado 25 de abril su primer partido como titular en la MLS con la camiseta del Minnesota United.

James fue elegido por el director técnico Cameron Knowles como líder para el mediocampo y máximo referente en la labor creativa de los 'Loons'.

¿Cómo le fue a James en su primer partido como titular en la MLS?

A pesar de que el Minnesota cortó una racha positiva de seis partidos, ya que cayó en condición de local 0-1 ante LAFC, el mediocampista colombiano James Rodríguez fue elogiado por su rendimiento en los 65 minutos en los que estuvo en cancha.

James brilló al lograr seis remates, de los cuales dos fueron directamente al arco contrario y uno fue bloqueado.

En cuanto a los pases, Rodríguez brilló al crear una gran asistencia de gol que desperdició su compañero Kelvin Yeboah. Adicionalmente, el colombiano registró 84% de precisión en sus pases al acertar 49 de 58, de los cuales 35 fueron en campo rival.

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Como aspecto destacado, James protagonizó cinco recuperaciones de balón, tuvo dos contribuciones defensivas y ganó cuatro de nueve duelos.

Los números pusieron a James Rodríguez como el mejor jugador del Minnesota United al recibir una calificación de 7,8 puntos.

Próximo partido de James Rodríguez

James Rodríguez podría volver a tener actividad con el Minnesota United este martes 28 de abril en el duelo contra San José Earthquakes por los octavos de final de la U.S. Open Cup.

Por MLS, el próximos compromiso está programado para el sábado 2 de mayo frente a Columbus Crew.