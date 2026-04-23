Terrible desplante a James de cara a la Copa del Mundo

El presente de James Rodríguez vuelve a generar inquietud, esta vez por un nuevo episodio en el que no fue tenido en cuenta por su equipo, el Minnesota United, en la MLS. El mediocampista colombiano fue suplente en el partido de este miércoles 22 de abril frente a Dallas, pero no sumó minutos en la victoria 0-1 de su equipo.

En Minnesota no le creen a James

La decisión del cuerpo técnico sorprendió, especialmente porque el volante de 34 años había sido considerado una de las grandes apuestas del club para la temporada. Sin embargo, este es otro encuentro en el que permanece en el banco sin participación.

Desde su llegada al fútbol estadounidense, el balance de James ha sido bastante limitado. Apenas ha disputado cuatro compromisos con Minnesota, tres por la Major League Soccer y uno por la US Open Cup, todos ingresando desde el banquillo.

Esta falta de continuidad empieza a generar cuestionamientos sobre su rol dentro del equipo. Pese a su experiencia internacional y trayectoria en la élite, el colombiano no logra consolidarse en la rotación titular.

James viene de afrontar problemas de salud

A este panorama deportivo se suma un reciente problema de salud. James sufrió una deshidratación que incluso requirió atención hospitalaria, lo que también pudo incidir en su condición física y disponibilidad.

No obstante, el hecho de haber estado en el banco ante Dallas indica que ya estaba en condiciones de competir, lo que hace más llamativa la decisión de no darle minutos en un partido oficial.

El contexto no es el mejor para el mediocampista, quien buscaba en la MLS una oportunidad para relanzar su carrera y sumar continuidad de cara a los retos internacionales.

De hecho, esta situación empieza a generar preocupación en el entorno de la Selección Colombia, teniendo en cuenta la cercanía de la Copa del Mundo y la importancia que podría tener James en el esquema del equipo nacional.

Por ahora, el futuro inmediato del volante es incierto. Mientras no logre sumar minutos y recuperar protagonismo en Minnesota, seguirán las dudas sobre su nivel competitivo en un momento clave de su carrera.