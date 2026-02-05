Diaz, compañero de James en el Minnesota: “Sería grandioso compartir con mi ídolo”

La llegada de James Rodríguez a la Major League Soccer es inminente y su desembarco en el Minnesota United abre un nuevo capítulo en la carrera del capitán de la Selección Colombia. Jefferson Abel Díaz Beleño se abre camino en el fútbol internacional y se perfila como uno de los nombres colombianos a seguir en la Major League Soccer, donde seguramente será compañero del diez.

En los canales oficiales del club estadounidense se adelanta una campaña de expectativa que apunta al 10 de febrero como la fecha de presentación oficial, el fichaje del colombiano se diferencia de otros movimientos rutilantes en la MLS por sus condiciones contractuales.

Minnesota United apuesta por James Rodríguez para potenciar su rendimiento deportivo

James no sería inscrito como jugador designado, categoría reservada para las grandes estrellas con salarios sin tope. En su lugar, ocupará un cupo de jugador internacional de roster, con una remuneración superior al promedio del plantel, pero lejos de los contratos más altos de la liga.

Otro punto clave es la duración del vínculo. El acuerdo sería de corto plazo y se extendería hasta después del Mundial de 2026, con opción de renovación, una fórmula poco habitual en el fútbol estadounidense y que representó un desafío en la negociación.

Minnesota United equipo sin gran tradición histórica, apuesta por James para potenciar su rendimiento deportivo y fortalecer su visibilidad comercial. En una ciudad con fuerte presencia latina, el colombiano se proyecta como una figura estratégica dentro y fuera del campo, en un contexto de transformación y crecimiento sostenido de la MLS.

Jefferson Díaz, defensor colombiano en el Minnesota United expresó su satisfacción por compartir junto a su ídolo James Rodríguez

Nacido en San Andrés el 5 de diciembre de 2000, el defensor central combina juventud, recorrido y una evolución constante que lo llevó a dar el salto al exterior.

Su formación futbolística comenzó en las divisiones menores del Real Cartagena, club con el que debutó profesionalmente el 3 de julio de 2017 frente a Unión Magdalena en la Categoría Primera B. Allí se consolidó durante cinco temporadas, ganando experiencia y regularidad en el ascenso colombiano.

En febrero de 2022 continuó su carrera en Valledupar FC, paso clave para mantenerse en competencia y seguir sumando minutos como zaguero titular. Un año después llegó su gran oportunidad: en enero de 2023 fue fichado por el Deportivo Cali y debutó en la Primera A el 12 de febrero ante Atlético Nacional, en un escenario exigente que puso a prueba su carácter defensivo.

Su progresión llamó la atención en el exterior y, el 29 de julio de 2024, firmó con el Minnesota United de la MLS. En Estados Unidos, Díaz afronta el reto más importante de su carrera, ahora compartiendo vestuario con James Rodríguez y buscando consolidarse en una liga en pleno crecimiento.

Jefferson Díaz, zaguero central de Minnesota United FC, dijo en El Parche del Fútbol de Alerta Bogota: "La noticia de James cambió el ritmo de mi mente. Sería grandioso compartir camerino con mi ídolo. Hay mucha expectativa, los compañeros preguntan por él, la ciudad es una locura".