James desilusionó a Millonarios: aceptó charla con Falcao y puso fin a los chismes

Minnesota United finalmente confirmó el fichaje de James Rodríguez para el semestre de apertura de 2026, el cual tiene un valor estratégico por la cercanía del Mundial 2026, ya que competir regularmente en la MLS puede ayudar al mediocampista a mantener su mejor forma y estar listo para liderar a la selección colombiana en el certamen más importante del fútbol mundial.

La llegada del colombiano al conjunto de Minnesota no solo representa un refuerzo deportivo importante, sino también un impacto comercial y mediático que, supuestamente, pudo haber beneficiado a Millonarios. Sin embargo, James Rodríguez finalmente rompió el silencio y dio fin a los chismes que se crearon en torno a una llamada que le hizo Falcao.

Falcao no llamó a James para que jugara con Millonarios

La oficialización del traspaso de James a Minnesota se llevó a cabo este 6 de febrero de 2026, cuando el club norteamericano anunció la llegada del mediocampista de 34 años, capitán de la selección Colombia y una de las figuras más reconocidas del fútbol global en la última década.

La escuadra estadounidense organizó su respectiva rueda de prensa para darlo a conocer, ver las primeras imágenes con la camiseta del club, pero también para aclarar un par de incógnitas que rondan en el entorno del '10', tal como lo es el tema de su contrato, por qué eligió a Minnesota y poner fin a su vinculación con el Fútbol Profesional Colombiano.

Durante varias semanas se habló sobre una nueva negociación con Junior, cercanía con Atlético Nacional, pero el tema se escaló cuando se supo de una llamada que le hizo Falcao antes de confirmar su traspaso a la MLS. Se especuló que el 'tigre' lo habría llamado para formar parte de Millonarios durante el primer semestre, pero James Rodríguez confirmó que cuando hablaron fue por otros temas y que era un "chisme" todo lo que se formó alrededor de una posible llegada a Millonarios.

"No se tuvo claridad con Millonarios ni contactaron a la gente mía. Con Falcao hablé, pero no hablé de esto, así que todo fue, como se dice coloquialmente, un chisme, tal como pasó con Junior también, se sacaron cosas que no fueron reales, pero la gente que está al lado mío sabe como fue todo y ya pasó todo esto. El fútbol colombiano tiene que crecer mucho más en muchos puntos para que puedan competir de igual a igual contra las ligas fuertes".

James habló con Néstor Lorenzo tras su fichaje con Minnesota

El ‘10’ reveló que Lorenzo fue claro al recomendarle la MLS como destino. “Me dijo que no lo pensara, que es una liga en la que podía estar bien”, comentó James, valorando además el crecimiento del fútbol en Estados Unidos.

Otro factor que influyó en la decisión fue el entorno del próximo Mundial. Según James, Lorenzo le remarcó que “acá va a ser la Copa Mundo y será un paso fácil”, haciendo referencia a la adaptación, logística y ritmo de competencia de cara a la cita orbital.