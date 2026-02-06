James le dio rotundo NO a la Liga BetPlay: "no está en mis planes"

El fútbol estadounidense le da la bienvenida la figura de la Selección Colombia, James Rodríguez, quien aterrizó en la MLS para jugar con la camiseta de Minnesota United durante el primer semestre de la temporada 2026, situación que lo beneficia de buena manera tomando en cuenta la cercanía de la Copa Mundial.

James, llegó en condición de agente libre tras finalizar su contrato con el Club León de México y firmó un contrato garantizado con Minnesota United hasta junio de 2026, pero detrás de esta negociación también se especuló un posible traspaso al FPC, en donde sonó para equipos como Millonarios, Nacional y Junior, pero el capitán de la 'tricolor' descartó completamente esta posibilidad.

James volvió a descartar la Liga BetPlay

Esta estructura contractual entre el colombiano y la escuadra estadounidense está pensada para proveerle ritmo competitivo antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá a partir de junio-julio, un torneo en el que Colombia será protagonista e incluso candidata al título por el gran presente deportivo con el que cuentan sus jugadores.

Esta incorporación marca uno de los movimientos más resonantes de Minnesota United en su historia reciente y subraya la ambición de la franquicia por consolidarse en la MLS como un equipo competitivo con figuras de talla internacional. Este mismo impacto pudo llegar a causarlo en el FPC, en donde varios clubes importantes demostraron interés, pero este proyecto simplemente no estaba en los planes del '10'.

James Rodríguez le habría dicho que no a su regreso al Fútbol Profesional Colombiano, ya que desde el primer momento quiso seguir jugando en el fútbol internacional. Sin embargo, no descartó que en un futuro se pueda llegar a dar este regreso a la liga local que anhelan los hinchas colombianos.

"El fútbol colombiano no está todavía dentro de mis planes, pero en un futuro no se sabe. Desde el primer momento quería jugar afuera. En cuanto a Colombia sería algo raro decir que no porque uno nunca sabe, pero quiero vivir el dio a día , ahora mismo estoy aquí, quiero estar bien, voy a estar ben y el equipe también, vamos a ganar partidos y hasta el último día daré todo por el equipo que confío en mi".

¿Cuándo jugaría James por primera vez en el estadio de Minnesota?

James tendría que esperar hasta el marco de la segunda fecha de la competencia para jugar en el Allianz Field en la ciudad de Saint Paul. El escenario deportivo cuenta con capacidad para más de 19.000 fanáticos de Minnesota que podrían llegar a ver al capitán de la Selección Colombia por primera vez con los colores de su club en el duelo ante Cincinnati el 28 de febrero.