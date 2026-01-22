Falcao sería el puente: revelan plan de Millos para fichar a James

Durante las últimas horas, se ha generado un fuerte rumor sobre lo que sería el nuevo equipo de James Rodríguez en el 2026, vinculando al ‘10’ de la Selección Colombia con Millonarios, que a principio del mercado de fichajes tuvo un contacto con el cucuteño, pero no avanzó, teniendo en cuenta los objetivos que tiene el volante previo a lo que será la Copa del Mundo.

Sin embargo, en las redes sociales volvió a generar ruido tras los comentarios que se conocieron sobre la posibilidad de que Falcao sea intermediario para que James pueda vestirse de azul en este semestre, lo que ilusionó a todos los seguidores, quienes han hecho que la frase “The Last Dance” sea tendencia.

A pesar de los rumores, Deportes RCN pudo conocer que James Rodríguez tendría otros planes para el primer semestre del 2026, descartando una vez más al fútbol colombiano, pues el cucuteño ya estaría cerca de tener equipo en el fútbol del exterior para la presente temporada.

“James no va a jugar en Colombia en el primer semestre del 2026”

Fuentes cercanas a Deportes RCN confirmaron que hasta el momento Millonarios “no se ha comunicado con James”, pero se podría presentar una llamada en las próximas horas, esto con el fin de convencer al ‘10’ para que se vista de azul y pueda acompañar a Falcao en lo que sería su último baile.

Sin embargo, la fuente aseguró que James Rodríguez no tendría pensado jugar en el fútbol colombiano, pues su prioridad sería el fútbol de la MLS y, en dado caso de que no se dé nada en Estados Unidos, estaría dispuesto a analizar algunas ofertas que tendría en el fútbol de México.

“James no va a jugar en Colombia. No es la prioridad en este momento. El empresario se está moviendo y creemos que va a cerrar algo pronto. Estamos analizando algunas ofertas, pero la prioridad es la MLS”, aseguró.

Presidente de Millonarios descartó a James Rodríguez

Una de las personas que también mencionó el tema y aclaró la situación fue Enrique Camacho, presidente de Millonarios, quien en conversación con Win Sports afirmó que la dirigencia del club siempre ha querido contar con el volante de la selección Colombia, pero en la actualidad no se estaría entre los planes del equipo que dirige Hernán Torres.

“Pues nosotros siempre hemos querido tener un jugador de la talla de James Rodríguez en el equipo, pero en este momento no estamos trabajando en esa idea”, afirmó el dirigente azul.