Jefferson Lerma saldría de Europa: los dos grandes de Sudamérica que lo quieren

Esta temporada ha sido incómoda para Jefferson Lerma en Inglaterra sin tener la regularidad deseada por el entrenador Oliver Glasner. A falta de cuatro meses para que arranque la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá, el volante necesita contar con esa confianza para ser uno de los indiscutibles titulares de Néstor Lorenzo.

Su futuro con el Crystal Palace se complica y lo más seguro es que el mediocampista ex Bournemouth no seguirá en el cuadro londinense para la siguiente temporada y ya se habla de diferentes destinos. Entre ellos, Europa y un regreso a Sudamérica.

Jefferson Lerma solo tuvo un paso por Atlético Huila, y de manera inmediata se fue a Europa en donde jugó en Levante, Bournemouth y ahora Crystal Palace. Esta podría ser una oportunidad para el volante colombiano de jugar en otra liga de Sudamérica, pues, el interés de dos equipos de Brasil empieza a tomar fuerza.

LOS DOS CLUBES DE BRASIL QUE DESEAN A JEFFERSON LERMA

Entre las opciones que tiene Jefferson Lerma en el mercado de fichajes, aparece una opción en Europa con el Besiktas de Turquía y en Sudamérica, hay dos elencos que quieren contar con los servicios del mediocentro. Se trata nada más ni nada menos que de Vasco da Gama y del Palmeiras.

Dos clubes de mucha historia y grandes del continente que quieren contar con el jugador de la Selección Colombia, que seguramente será tenido en cuenta para el Mundial de 2026 con el combinado nacional.

De acuerdo con información del medio partidario de Palmeiras, Nosso Palestra y Leonardo Barbieri, el cuadro paulista estaría interesado en contratar a Jefferson Lerma para la próxima temporada. El nacido en El Cerrito, Valle del Cauca tendría una oportunidad en el balompié sudamericano.

Pero, además de Palmeiras, Jefferson Lerma también ha sido del gusto del Vasco da Gama que ya suma a Carlos Andrés Gómez, Carlos Cuesta, Johan Rojas, Marino Hinestroza y podría sumar al mediocentro vallecaucano en sus filas.

Del Crystal Palace se irá Oliver Glasner, entrenador austriaco que dejará el club a finales de la temporada y con la salida del director técnico, muchos jugadores se irían. Entre ellos, Marc Guehi, capitán, Jean-Philippe Mateta, y los dos colombianos, Jefferson Lerma y Daniel Muñoz.

Palmeiras y Vasco da Gama pican en punta para poder contratar al volante colombiano, mientras se esperan otras posibilidades dentro de Europa o de otros continentes a nivel mundial.