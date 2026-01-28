Daniel Cataño se lesionó en su debut con Independiente Medellín

Independiente Medellín no solo lamentó el empate 2-2 ante Deportes Tolima en el Atanasio Girardot, sino también la lesión de Daniel Cataño, uno de los refuerzos más esperados del club para la Liga BetPlay 2026-I.

El mediocampista vivía su debut oficial con la camiseta del Poderoso, ingresando al terreno de juego al minuto 68 en reemplazo de Léider Berrío, en medio de un contexto desfavorable para su equipo, pues estaba abajo en el marcador.

Sin embargo, la ilusión duró poco, ya que apenas diez minutos después, al 78’, Cataño se vio obligado a abandonar el campo de juego, cediéndole su lugar a Alexis Serna.

La salida del volante obedeció a molestias físicas, las cuales le impidieron continuar con normalidad en el compromiso correspondiente a la tercera fecha del campeonato.

Ahora, el departamento médico de Independiente Medellín someterá a Daniel Cataño a exámenes y pruebas diagnósticas, con el objetivo de confirmar el tipo de lesión, así como establecer el tiempo de incapacidad y el proceso de recuperación.

La situación genera preocupación en la interna del club, teniendo en cuenta que Cataño es considerado uno de los fichajes estelares del DIM para la presente temporada.

El experimentado mediocampista llegó desde Bolívar de La Paz, equipo en el que venía siendo figura y donde mostró regularidad y liderazgo, cualidades que despertaron expectativa entre la hinchada roja.

A sus 34 años, y con un reconocido vínculo emocional con el club del que aparentemente es hincha, Daniel Cataño aguarda por el dictamen médico, que definirá cuándo podrá volver a las canchas y comenzar a escribir su historia con Independiente Medellín.