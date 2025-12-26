¿James jugará nuevamente en Sao Paulo? Desde Brasil hay nueva versión

A falta de seis meses para que se juegue la Copa del Mundo de 2026 con la Selección Colombia como protagonista, Néstor Lorenzo espera conocer de primera mano qué equipo acogerá a James David Rodríguez para este mercado de fichajes. Salió de León de México y no se ha confirmado su próximo rumbo.

Sin duda alguna, el mediocampista estará en la lista de convocados, pero la necesidad es que el jugador pueda estar en competencia con regularidad. Hasta ahora, ha sufrido desplantes de diferentes equipos y no se ha revelado ningún detalle sobre los próximos pasos que tomará.

La MLS le dijo que no con el Orlando City que no quiere contar con el volante. Aparece en el radar el Columbus Crew que puede ser una salvación para que James Rodríguez sume regularidad de cara a la Copa del Mundo que es en cuestión de meses.

México puede ser una mano para James Rodríguez con clubes como Rayados de Monterrey, América y Tigres. Sin embargo, entre todas las opciones que han salido, aparece nada más ni nada menos que la del regreso a Sao Paulo donde jugó en el 2023 y en el 2024.

¿SAO PAULO QUIERE A JAMES RODRÍGUEZ?

En TV Azteca apareció esa posibilidad de James Rodríguez jugando en Sao Paulo. La versión mexicana afirmaba que el club quería su regreso, pero todo se empezó a diluir con versiones oficiales de los medios brasileños que le cerraron la puerta a un posible fichaje.

De acuerdo con información de Globo Esporte, este mercado para el Sao Paulo no ha tomado mucha forma y menos con las opciones concretas de tener de regreso a James Rodríguez. El medio brasileño afirmó que, “Sao Paulo, una vez más, no realizará grandes inversiones en el próximo mercado de fichajes, que se extiende de enero a marzo. La tendencia es que el Tricolor buscará jugadores con el mismo perfil que el primer fichaje anunciado, el mediocampista Danielzinho”.

Sumado a ese factor, salió otro que condiciona a James, no solo en Sao Paulo, sino seguramente en cualquier equipo y tiene que ver con su edad, “la tendencia es que el São Paulo busque fichajes de jugadores no tan jóvenes, pero tampoco mucho mayores de 30 años”.

A su vez, desde el club brasileño no estarían de acuerdo con esa información de México no es para nada certera, mencionan en “la directiva del club afirmó que dicha publicación está alejada de la realidad. Hablar de un salario anual de 4 millones de dólares pone a James completamente fuera de la norma de la nómina actual del club, que todavía intenta regularizar los derechos de imagen y abandonar la costumbre de retrasar sistemáticamente los pagos".