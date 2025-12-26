‘Chino’ Sandoval jugará Libertadores, pero no en Medellín: pedido expreso de DT

Luis Fernando el ‘Chino’ Sandoval llegó al Deportivo Independiente Medellín en el 2024 y para este año cumpliría dos años con el cuadro ‘Poderoso’. Los antioqueños jugarán la Copa Libertadores en la fase previa enfrentando al Liverpool de Uruguay y quedarse le permitiría esa opción de estar en torneo internacional.

A diferencia de otros clubes, el delantero ha durado bastante dentro de la institución. Ha dejado atrás las polémicas y ha dado de qué hablar alternando entre suplencias y titularidades con goles. Sin embargo, parece que Luis Sandoval saldría del Deportivo Independiente Medellín para el siguiente año por el interés de otro equipo que está en la Copa Libertadores.

En anteriores ocasiones, Luis Fernando Sandoval ha sonado bastante en la órbita de Independiente Santa Fe y ha estado ligado al Junior de Barranquilla, nada más ni nada menos que los dos clubes que están clasificados para disputar la fase de grupos de la competencia internacional por haber sido campeones en el 2025.

EL ‘CHINO’ SANDOVAL, PEDIDO EXPRESO DE UN ENTRENADOR PARA LA COPA LIBERTADORES

De acuerdo con la información de Mariano Olsen, periodista argentino de Win Sports y de Alerta Bogotá, Luis Fernando el ‘Chino’ Sandoval jugaría la Copa Libertadores afuera del Deportivo Independiente Medellín por el interés del Deportes Tolima.









Y es que, el cuadro tolimense, dirigido por Lucas González logró sellar la clasificación para la fase previa en donde se enfrentarán a quien gane en la serie entre The Strongest de Bolivia vs Deportivo Táchira por la fase 1 de la Copa Libertadores.

La idea es que Luis Fernando Sandoval, que no tuvo la regularidad deseada en el Medellín sea jugador del Deportes Tolima en calidad de cedido por un año. Es un pedido expreso de Lucas González, entrenador del cuadro tolimense para el 2026. El soledeño pelearía la posición con Adrián Parra que seguirá dentro de la institución.

CON NUEVO EQUIPO, EL ‘CHINO’ JUGARÁ COPA INTERNACIONAL

Si se queda en el Deportivo Independiente Medellín tendrá la oportunidad de actuar en la Copa Libertadores desde la fase previa contra el Liverpool uruguayo. Si se va al Tolima, también la jugará ante Strongest o Deportivo Táchira.

Sea con quien sea que juegue en el 2026, tendrá que ganar regularidad dentro de la delantera, esa que no logró encontrar con el Medellín. Además de la necesidad de marcar goles, pues como ‘Poderoso’ solo marcó once tantos en 69 partidos disputados.

También tendrá que sellar la clasificación sí o sí para la fase de grupos de la Copa Libertadores. Para ello tendrán que superar a su rival en la fase 2 y luego en la 3 para estar en el sorteo de marzo.